Ü70-Kicker des ASV Süchteln siegen in Malden

Der Klub SV Juliana ’31 hat im niederländischen Malden zum dritten Mal das Walking-Football-Turnier um die Frans-Thijssen-Trophy ausgetragen. Namhafte Klubs wie Borussia Dortmund, Schalke 04, Werder Bremen und der FC Utrecht waren in diesem Jahr zu Gast. Aber auch die Walking Footballer des ASV Süchteln waren dabei und holten sich in der Klasse der über 70-Jährigen den Turniersieg.

Die Süchtelner gewannen alle ihre sechs Spiele und imponierten den Gegnern mit einem Torverhältnis von 18:3. Auch wenn Torjäger Jochen Seifert eine zweistellige Torquote aufbrachte, standen ihm seine Mitspieler in kaum etwas nach. Souverän in der Abwehr und mit einem engagierten Mittelfeldspiel jubelten am Ende Erwin Peltzer, Walter Lemken, Hartmut Kußmaul, Andreas Janssen, Günter Klütsch, Jochen Seifert und Dieter Weber über den bisher größten Erfolg der ASV-Kicker. Als Vorbereitung auf das Turnier hatte die Ü70 des ASV Süchteln die Sportfreunde Leuth mit 13:1 besiegt. Und nach dem Triumph beim Turnier in Malden ging der Erfolg weiter, wie das Team beim 12:6-Erfolg über die Old-Stars von VVV Venlo zeigte. Somit ist die Ü70 des ASV Süchteln in diesem Jahr noch ungeschlagen.

Nicht so recht in Schwung kommt dagegen die Ü60 des ASV Süchteln. Wegen zahlreicher Ausfälle konnte Spielführer Dieter Rütten nicht mit seinem Wunschteam antreten. In Malden belegte der ASV bei den über 60-Jährigen daher nur den zwölften Platz unter 16 Teams.