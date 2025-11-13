Ü40-Kreispokal: Kein Passbild, kein Sieg Bitter: Aus 8:1 für Lampertheim wird nachträglich ein 3:0 für Fürth

Bergstraße. Das Passbild fehlte, und der Spieler konnte sich nicht mit einem anderen Dokument ausweisen: geschehen im Ü40-Kreispokal im Erstrundenspiel des SV Fürth gegen die SG Lampertheim Ende Oktober.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Für die SG gab es folglich ein Nachspiel vor dem Kreissportgericht – mit bitterem Ausgang. Die Partie wurde mit 3:0 für den SV Fürth gewertet. Auf dem Platz hatte das Spiel 8:1 geendet – für Lampertheim. Fürth darf sich nun beim SV/BSC Mörlenbach um den Einzug ins Viertelfinale bewerben. In der zweiten Begegnung der Begradigungsrunde stehen sich der VfL Birkenau und der VfR Fehlheim am 19. November (19.45 Uhr) gegenüber. Die Runde der letzten Acht erreicht haben bereits SV Kirschhausen, FC 07 Bensheim, FV Biblis, Starkenburgia Heppenheim, Tvgg Lorsch und Olympia Lorsch.