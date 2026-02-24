Ü40 Kleinfeld - Gustorf „BACK IN GAME“

Die Ü40-Kleinfeld-Spielrunde könnte kaum spannender sein! Nach dem gestrigen Spieltag sind auch die Gustorfer Oldies wieder zurück auf der Erfolgsspur. Gab es am ersten Doppelspieltag im November noch eine unglückliche Niederlage, ein ärgerliches Unentschieden und gleich drei Verletzte, so war der gestrige Abend von Erfolg – und dem ein oder anderen „Super Bock“ – gekrönt! 🍻

Angeführt von Dauerknipser Dustin Thissen konnte das Team der SpVg. Gustorf-Gindorf im ersten Spiel des Abends die Gastgeber von Novesia Neuss mit 3:1 vom Platz fegen.

Im zweiten Spiel ging es gegen den aktuellen Tabellenzweiten SV Glehn. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem bärenstarken Torwart Jens Engels wurde die Partie völlig verdient mit 1:0 für sich entschieden.