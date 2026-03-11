Ü40-Hallenmeisterschaft: 24 Teams kämpfen in Langenhagen um den Titel

– Foto: Marcel Eichholz

Am Samstag, 14. März, wird im Soccer-Park Langenhagen die 20. Krombacher Ü 40-Hallenmeisterschaft ausgetragen. Ab 10 Uhr treten insgesamt 24 Mannschaften gegeneinander an.

Das Teilnehmerfeld wird zunächst in vier Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt. In der Vorrunde qualifizieren sich die vier besten Mannschaften jeder Gruppe für das Achtelfinale. Gespielt wird im gesamten Turnier über 1 x 15 Minuten pro Partie.

Titelverteidiger Winkum/Wachtum wieder dabei

Als Titelverteidiger geht die SG Winkum/Wachtum in das Turnier. Die Mannschaft hatte sich im vergangenen Jahr im Finale gegen die SG Wörpetal im Neunmeterschießen durchgesetzt und damit den Pokal gewonnen.