Ü40-Hallenmeisterschaft: 24 Teams kämpfen in Langenhagen um den Titel

Am Samstag, 14. März, wird im Soccer-Park Langenhagen die 20. Krombacher Ü 40-Hallenmeisterschaft ausgetragen. Ab 10 Uhr treten insgesamt 24 Mannschaften gegeneinander an.
Das Teilnehmerfeld wird zunächst in vier Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt. In der Vorrunde qualifizieren sich die vier besten Mannschaften jeder Gruppe für das Achtelfinale. Gespielt wird im gesamten Turnier über 1 x 15 Minuten pro Partie.
Als Titelverteidiger geht die SG Winkum/Wachtum in das Turnier. Die Mannschaft hatte sich im vergangenen Jahr im Finale gegen die SG Wörpetal im Neunmeterschießen durchgesetzt und damit den Pokal gewonnen.
Ausrichter der Hallenmeisterschaft ist SP Hannover 23, die selbst in Gruppe B vertreten sind.
Rekordsieger der Ü 40-Hallenmeisterschaft ist Hannover 96 mit vier Titeln. Die Mannschaft der Roten nimmt in diesem Jahr allerdings nicht teil. Mit dem VfL Wolfsburg ist dennoch ein namhafter Verein im Teilnehmerfeld vertreten.
Die Vorrundengruppen in der Übersicht:
Gruppe A:
Lehndorfer TSV
SV BW Neuhof
SG Winkum/Wachtum
Osnabrücker SV
SG Hönisch
Germania Walsrode
Gruppe B:
MTV Treubund Lüneburg
SG Borstel/Luhdorf
SG Liekwegen/Sülbeck/Südhorsten-Hespe
SP Hannover 23
SV Atlas Delmenhorst
SV Ottensen
Gruppe C:
SG Wörpetal
SV Gifhorn
SV Lengede
SVE Wiefelstede
TSV Geversdorf
TSV Stelingen
Gruppe D:
SV Croatia Hannover
MTV Salzdahlum
SG Molbergen/Ermke/Peheim
SV BW Lüsche
TSV Wallenhorst
VfL Wolfsburg