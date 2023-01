Ü40 Hallenkreismeisterschaft in Egeln

Die KFV Salzland Ü40 Hallenkreismeisterschaft findet am kommenden Sonntag, den 22.01.2023 ab 10 Uhr in der Egelner Waldsporthalle (Am Hunnengraben 15) statt.

Teilnehmer sind der Egelner SV Germania, Eintracht Blau Gelb Peißen, SV Einheit Bernburg sowie der FSV Drohndorf / Mehringen.

Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer und spannende Spiele.