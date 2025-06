Ü40-Bezirksmeister, Pokalendspieltag, Jugendstaffeltag

Bezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann und Gastgeber Spvgg Berneck-Zwerenberg informieren über den anstehenden Pokalendspieltag der Fußball-Jugend am kommenden Samstag.



Die Spvgg Berneck-Zwerenberg teilt noch folgenden Hinweis für die Anfahrt am 28.06.2025 mit:



Die Ortsdurchfahrt Berneck ist aufgrund von Baumaßnahmen im Bereich der Hauptstraße voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ab Bahnhof Berneck eingerichtet:

Sie führt über die L 348 Richtung Wart, Wildbader Straße und dann (vorbei an der Absperrung) über die K 4371 Richtung Berneck - unser Sportgelände ist frei zugänglich.