Ü35-Turnier "Alte-Herren" SV 09 Eitorf

Am kommenden Freitag, 27. Juni sind die "Alten-Herren" des SV 09 Eitorf ab 17:45 Ausrichter eines Ü35 Kleinfeldturniers. Es wird in Eitorf auf der "Ewald-Müller-Sportanlage gespielt. Sieben Teams haben ihre Zusage gegeben, so dass sich ein interessantes Teilnehmerfeld wie folgt zusammensetzt. Grün-Weiß Mühleip, SV Höhe, Olympias Eitorf, BSG Wilms, VfR Marienfeld, Bröltaler SC und der SV 09 Eitorf.

Live Spielplan Ü35 Turnier SV 09 Eitorf