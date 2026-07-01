Ü35 gewinnt souverän gegen Mellenbach

Spielbericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)

Während unsere gut bezahlte Nationalelf in gut gekühlten Stadien mit gut bezahlten Trinkpausen verliert, zeigen unsere Best-Ager, wie es richtig geht: bei hochsommerlichen Temperaturen gewinnen sie in Mellenbach mit 9:1 und verabschieden sich mit diesem großartigen Ergebnis in die Sommerpause. Vielen Dank auch an unsere Freunde aus Schleiz und Saalfeld, die uns gestern ausgeholfen haben 💪🏼