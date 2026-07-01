Ü35 gewinnt souverän gegen Mellenbach

Spielbericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)
Während unsere gut bezahlte Nationalelf in gut gekühlten Stadien mit gut bezahlten Trinkpausen verliert, zeigen unsere Best-Ager, wie es richtig geht: bei hochsommerlichen Temperaturen gewinnen sie in Mellenbach mit 9:1 und verabschieden sich mit diesem großartigen Ergebnis in die Sommerpause. Vielen Dank auch an unsere Freunde aus Schleiz und Saalfeld, die uns gestern ausgeholfen haben 💪🏼
Die Tore in einer fairen Partie erzielten Homer (4), Kevin A. (2), Reichi , Eichi sowie ein Eigentor der Gastgeber. Einzig bemängelt wurde, dass nicht ausreichend Fachpersonal anwesend war, die den Schweiß von der Stirn und aus den Ritzen tupften. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, schreibt uns gern an fürs nächste Mal .
STAHL FEUER 🔥