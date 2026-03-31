Ü35 des SV Stahl steht erneut im Halbfinale des Kreispokals

SPIELBERICHT ALTE HERREN Ü35 VS KAULE⚽ 3:1(3:1)

In einem spannendem und gutklassigen Derby im Pokalviertelfinale der AH behielten die Kumpel verdient die Oberhand, obwohl man fast 60 Minuten zu zehnt agieren musste. Das Spiel begann äusserst unglücklich für die Gäste, als Apel in der 3. Minute ein kurioses Eigentor fabrizierte. Dies stachelte aber die Gäste an, welche mit hohem Laufaufwand 2 große Chancen kreierten. Die erste Möglichkeit wurde von Benny Kroll im Tor im letzten Moment unterbunden, als aber Schmied Daniel Lerche frei spielte war auch Benny machtlos gegen den Schuss ins lange Eck. Bei den Stahlwerkern lief bestimmt nicht alles rund, dennoch ging man 6 Minuten später durch einen Treffer von Martin Müller-Sachs wieder in Führung. Bei einer nachfolgenden Diskussionsrunde holte sich einer unserer Gastgeber die gelbe Karte welche Folgen haben sollte. Keine 3 Minuten später hielt er bei einem Zweikampf drüber und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Dies schien eine Initialzündung bei den Gastgebern auszulösen, endlich spielte man den Fussball welchen sich alle wünschten. Alle taten den Schritt mehr und bereits 4 Minuten später stellte man auf 3:1. Jens Ölsner bereitete auf der rechten Seite vor und der km- abspulende Ken Langhammer verwandelte eiskalt. Die 2.HZ ist schnell erzählt. Die TSG mühte sich weiter ohne allerdings große Torgefahr auszustrahlen, die Gastgeber verpassten bei zwei Megachancen den endgültigen Deckel drauf zu machen. Ein verdienter aber schwer erkämpfter Sieg, der ersatzgeschwächten Kumpel- Elf.