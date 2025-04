Ü32: Überzeugender Heimsieg nach starker Teamleistung

Die Gäste aus Bischofshagen-Wittel reisten mit einer Besonderheit an: Drei Fußballerinnen im Kader, eine davon sogar in der Startelf als Torhüterin – eine mutige und im Spielverlauf absolut gerechtfertigte Entscheidung, denn sie hielt mit starken Paraden das Ergebnis noch im Rahmen.

Dreyen begann konzentriert, ballsicher und mit viel Kontrolle. Die ersten Chancen blieben jedoch ungenutzt – mal parierte die gegnerische Keeperin stark, mal fehlte die Präzision. In der 10. Minute dann der verdiente Dosenöffner: Schmidt steckte clever durch auf Brameyer, der ließ klatschen und Fast schob gefühlvoll aus 16 Metern ins untere Eck – 1:0.

Nur fünf Minuten später das 2:0: Brinkhoff bediente Außenverteidiger Mace, dessen Flanke abrutschte, aber genau im langen Eck landete – Traumtor mit Ansage! In dieser Phase kam Bischofshagen zu zwei richtig guten Gelegenheiten – ein Lupfer ging knapp vorbei, und einmal rettete Keeper Stange stark im Eins-gegen-Eins.

Spielkontrolle und sehenswertes Offensivspiel

Das Innenverteidiger-Duo Kronsbein und Stadel stand sicher, organisierte den Spielaufbau und ließ kaum etwas zu. In der 25. Minute erhöhte Schmidt nach Vorlage von Brinkhoff mit einem herrlichen Schlenzer aus 18 Metern zum 3:0. Dreyen spielte weiter dominant auf. In der 30. Minute nahm Wehlau Tempo auf, legte auf Brameyer ab – der setzte den Ball traumhaft ins obere Eck: 4:0.

Noch vor der Pause der nächste Streich: Kronsbein schickte Brameyer mit einem präzisen Pass, der ließ sich die Chance nicht nehmen, umkurvte die Torhüterin und schob cool zum 5:0 ein.

Frischer Wind zur Pause

In der Halbzeit stellte Coach Wehlau um und brachte frische Kräfte: Ellersiek kam für Richter, Fege für Mace, Reiprich ersetzte Schmidt und Busch übernahm Wehlau’s Position.

Dreyen knüpfte nahtlos an die starke erste Hälfte an – erspielte sich weiter Chancen, doch die gegnerische Keeperin war oft Endstation. In der 55. Minute war es dann soweit: Brameyer erkämpfte sich einen Ball an der Auslinie, passte scharf in den Rückraum und Brinkhoff vollendete direkt zum 6:0.

Kunststück und Ehrentreffer

Nur wenige Minuten später ließ Fast seine ganze Klasse aufblitzen: Mit einer eleganten Finte ließ er zwei Verteidiger ins Leere laufen und schob eiskalt zum 7:0 ein. In der Schlussphase wurde Bischofshagen nochmal gefährlich und belohnte sich mit dem verdienten Ehrentreffer durch Wulfmeier in der 65. Minute. In dieser Phase hätten die Gäste durchaus noch ein, zwei Tore nachlegen können.

Fazit:

Ein souveräner, in weiten Teilen dominanter Auftritt des TSV RW Dreyen, der nicht nur mit Toren glänzte, sondern auch mit taktischer Disziplin, Spielfreude und geschlossener Teamleistung. Der erste Sieg der Saison – und was für einer!

Tore:

1:0 Fast (10.)

2:0 Mace (15.)

3:0 Schmidt (25.)

4:0 Brameyer (30.)

5:0 Brameyer (40.)

6:0 Brinkhoff (55.)

7:0 Fast (60.)

7:1 Wulfmeier (65.)