Ü32-Spielbetrieb steht fest

Vom Fußballbezirk Enz/Murr kommen neue Infos zum Ü32-Spielbetrieb:
Die Pokalrunde startet am 04.10.2025, hier stellen auch die Vereine
TV Aldingen
SV Leonberg/Eltingen
GSV Erdmannhausen
TSV Bönnigheim
TV Möglingen
ein Team.
Beim Staffeltag, hier erfolgt die Einladung demnächt, können wir dann auch die Spielart, Einzel- oder Doppelrunde, festlegen. Im Bereich der Kreisliga A würden wir, bei 2 Staffeln, auf 6 Spiele + 1 Entscheidungspiel bei der Doppelrunde kommen, die Einfachrunde hätte auch 7 Spiele.
Für die Bezirksliga würde die Doppelrunde 10 Spiele bringen, die Einfachrunde nur 5. Auch hier überlassen wir es den Vereinen, die sich ja im Vorfeld bereits für die Einfachrunde stark gemacht haben, was ich aber persönlich sehr schade finden würde.
Hier die vorläufige Einteilung der Staffeln:
Bezirksliga
SKV Rutesheim
SV Salamander Kornwestheim
TSV Münchingen
TSV Schwieberdingen
TSV 1899 Benningen
Spvgg Besigheim
Kreisliga A
FC Gerlingen
Spvgg Renningen
Türk Gücü Möglingen
TSV Grünbühl
SV Poppenweiler
TSV Bönnigheim
SKV Erligheim
VfL Gemmrigheim
Wir freuen uns auf eine hoffentlich tolle Verbandrunde und einen guten Pokalwettbewerb.
Um beim Pokal aus dem Nähkästchen zu plaudern, der ehemalige Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter und aktuelle Geschäftsführer DFB Schiedsrichter, Knut Kircher, hat sich unser Pokalfinale am 30.04.2026 in den Kalender eingetragen und wird die Partie, aller voraussicht nach, leiten.