Ü32-Spielbetrieb steht fest

Die Pokalrunde startet am 04.10.2025, hier stellen auch die Vereine

Beim Staffeltag, hier erfolgt die Einladung demnächt, können wir dann auch die Spielart, Einzel- oder Doppelrunde, festlegen. Im Bereich der Kreisliga A würden wir, bei 2 Staffeln, auf 6 Spiele + 1 Entscheidungspiel bei der Doppelrunde kommen, die Einfachrunde hätte auch 7 Spiele.

Für die Bezirksliga würde die Doppelrunde 10 Spiele bringen, die Einfachrunde nur 5. Auch hier überlassen wir es den Vereinen, die sich ja im Vorfeld bereits für die Einfachrunde stark gemacht haben, was ich aber persönlich sehr schade finden würde.

Hier die vorläufige Einteilung der Staffeln:

Bezirksliga

SKV Rutesheim

SV Salamander Kornwestheim

TSV Münchingen

TSV Schwieberdingen

TSV 1899 Benningen

Spvgg Besigheim

Kreisliga A

FC Gerlingen

Spvgg Renningen

Türk Gücü Möglingen

TSV Grünbühl

SV Poppenweiler

TSV Bönnigheim

SKV Erligheim

VfL Gemmrigheim

Wir freuen uns auf eine hoffentlich tolle Verbandrunde und einen guten Pokalwettbewerb.

Um beim Pokal aus dem Nähkästchen zu plaudern, der ehemalige Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter und aktuelle Geschäftsführer DFB Schiedsrichter, Knut Kircher, hat sich unser Pokalfinale am 30.04.2026 in den Kalender eingetragen und wird die Partie, aller voraussicht nach, leiten.