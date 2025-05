Ü32-Niedersachsenmeisterschaft: 1. FC Wunstorf eine Klasse für sich Lupo Martini Wolfsburg zum dritten Mal Vizemeister +++ BV Essen fairste Mannschaft +++ Schiris zückten 30 Gelbe und zwei Rote Karten

Was für eine Premiere: Bei ihrer ersten Endrundenteilnahme dominierten die Spieler des 1. FC Wunstorf die diesjährige niedersächsische Ü 32-Niedersachsenmeisterschaft und gewannen in Barsinghausen durch einen 2:0-Finalerfolg über Lupo Martini Wolfsburg den Krombacher Pokal. Die Treffer im Endspiel erzielten Deniz Aycicek auf Vorlage von Lasse Neubert nach zwölf Minuten und Tim Scheffler eine Minute vor Schluss (29.). Das Elfmeterschießen um Platz drei entschied der Spielverein 16 aus dem Osnabrücker Stadtteil Wüste mit 4:3 gegen den Braunschweiger Stadtteilklub Lehndorfer TSV für sich.

Vor zwei Jahren formierte sich dann unter der Regie von Robin Ullmann die Altherrentruppe des FC, die zunächst den Pokal im NFV-Kreis Region Hannover errang, dann den des NFV- Bezirks Hannover und nun den Krombacher Pokal auf Niedersachsenebene. Der Kopf dahinter, Robin Ullmann, gehörte beim Barsinghäuser AH-Endrundenturnier zu den Besten und begeisterte zum Beispiel mit zentimetergenauen langen Pässen in die Füße seiner Mitspieler.

Keine Frage: Der 1. FC Wunstorf war bei der 26. offiziellen Auflage der niedersächsischen Altherrenmeisterschaft eine Klasse für sich und wurde seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Denn der Kader war gespickt mit einem ehemaligen Drittligaspieler (Deniz Aycicek), ehemaligen Regionalligaspielern (Lasse Neubert, Tim Scheffler), einstigen Oberligagrößen (u.a. Daniel Mc Guinness, Sebastian Schirrmacher, Robin Ullmann) sowie einem derzeit noch in der Landesliga aktiven Spieler (Mohamad Saade). Was alle verbindet: Während ihrer aktiven Herrenkarriere trugen sie lange das Trikot des 1. FC Wunstorf.

Die Wunstorfer Klasse musste im Viertelfinale auch der Titelverteidiger aus Salzgitter, die SG Salder/Lichtenberg, anerkennen. Beim 0:4 standen die Blau-Weißen klar auf verlorenem Posten. Eng wurde es für den 1. FC Wunstorf eigentlich nur im zweiten Gruppenspiel gegen die Freien Turner aus Braunschweig. „Das war unser schwerster Gegner“, bilanzierte Ullmann bei der abendlichen „Players Night“ in der Karl-Laue-Halle, und gestand, „dass wir nicht unglücklich darüber waren, auf diese Truppe im weiteren Turnierverlauf nicht noch einmal treffen zu müssen“. Denn die Freien Turnier, die bei der 0:1-Niederlage gegen Wunstorf kurz vor dem Abpfiff nur die Unterkante der Latte trafen, spielten ansonsten nur zwei Mal Remis und kamen deshalb in ihrer Gruppe nicht über Platz drei, gleichbedeutend mit dem Vorrunden-Aus, hinaus.

Wie seit der Premiere der offiziellen niedersächsischen Altherrenmeisterschaft im Jahr 1998 üblich, nahmen auch an der diesjährigen Auflage 16 Mannschaften am Endturnier teil, die sich zunächst in vier Gruppen gegenüberstanden. Die beiden Erstplatzierten zogen ins Viertelfinale ein. Alle Partien wurden über 2 x 15 Minuten ausgetragen.