Ü32-Kreismeisterschaft in Wallenhorst geht in die 31. Auflage

Die Alt-Herren-Fußballer des TSV Wallenhorst haben die Vorbereitungen für ihre traditionsreiche Hallenveranstaltung abgeschlossen. Vom 20. bis 22. Februar 2026 richtet der Verein in der Sporthalle an der Maria-Montessori-Straße die 31. Ü32-Hallenfußballkreismeisterschaft aus. Insgesamt 28 Mannschaften haben für das Turnier gemeldet.
An drei Tagen steht Hallenfußball im Mittelpunkt. Neben dem sportlichen Wettbewerb ist am Finaltag auch ein Kinderprogramm vorgesehen. Titelverteidiger ist der Osnabrücker Spielverein 16, der in den beiden vergangenen Jahren triumphierte und erneut zu den Favoriten zählt.
Die Gruppeneinteilung im Überblick
Vorrunde am Freitag, 20. Februar, ab 18 Uhr
Gruppe A: TuS Hilter, FC Bissendorf, SG Ostercappeln Schwagstorf, SG Voltlage
Gruppe B: TV 01 Bohmte, FC Kalkriese, Concordia Osnabrück, BW Merzen
Gruppe C: TSV Venne, SV Wissingen, Hagener SV, Viktoria 08 GMHütte
Vorrunde am Samstag, 21. Februar, ab 13 Uhr
Gruppe D: SSC Dodesheide, BW Hollage, SG Badbergen Quakenbrück, TuS Engter
Gruppe E: TSV Wallenhorst, TuS Eintracht Rulle, SuS Buer, SC Schölerberg
Gruppe F: Spielverein 16, Quitt Ankum, Piesberger SV, SF Oesede
Gruppe G: SF Lechtingen, SV Rasensport Osnabrück, Concordia Belm-Powe, TuS Berge
Die Zwischen- und Endrunde beginnt am Sonntag, 22. Februar, um 10.30 Uhr.