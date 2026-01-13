– Foto: Volkhard Patten

Ü32-Kreismeisterschaft in Wallenhorst geht in die 31. Auflage 28 Teams kämpfen vom 20. bis 22. Februar 2026 um den Hallentitel

Die Alt-Herren-Fußballer des TSV Wallenhorst haben die Vorbereitungen für ihre traditionsreiche Hallenveranstaltung abgeschlossen. Vom 20. bis 22. Februar 2026 richtet der Verein in der Sporthalle an der Maria-Montessori-Straße die 31. Ü32-Hallenfußballkreismeisterschaft aus. Insgesamt 28 Mannschaften haben für das Turnier gemeldet.

An drei Tagen steht Hallenfußball im Mittelpunkt. Neben dem sportlichen Wettbewerb ist am Finaltag auch ein Kinderprogramm vorgesehen. Titelverteidiger ist der Osnabrücker Spielverein 16, der in den beiden vergangenen Jahren triumphierte und erneut zu den Favoriten zählt. Die Gruppeneinteilung im Überblick

Vorrunde am Freitag, 20. Februar, ab 18 Uhr

Gruppe A: TuS Hilter, FC Bissendorf, SG Ostercappeln Schwagstorf, SG Voltlage

Gruppe B: TV 01 Bohmte, FC Kalkriese, Concordia Osnabrück, BW Merzen

Gruppe C: TSV Venne, SV Wissingen, Hagener SV, Viktoria 08 GMHütte Vorrunde am Samstag, 21. Februar, ab 13 Uhr

Gruppe D: SSC Dodesheide, BW Hollage, SG Badbergen Quakenbrück, TuS Engter

Gruppe E: TSV Wallenhorst, TuS Eintracht Rulle, SuS Buer, SC Schölerberg

Gruppe F: Spielverein 16, Quitt Ankum, Piesberger SV, SF Oesede

Gruppe G: SF Lechtingen, SV Rasensport Osnabrück, Concordia Belm-Powe, TuS Berge