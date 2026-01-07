🏆Ü32 HKM 2026 – Hallenfußball der Extraklasse🏆

Mehr Fußballlegenden aus dem Rhein-Kreis Neuss an einem Tag in einer Halle gibt es sonst nirgendwo 😉 Die Hallenkreismeisterschaften der Ü32-Teams gehen 2026 wieder an den Start – und das mit sagenhaften 13 ambitionierten Mannschaften.

Kommt vorbei und erlebt einen großartigen Fußballtag beim Ü32-Turnier – Emotionen, Legenden und bester Hallenfußball inklusive! ⚽🏆

Alles, was Rang und Namen im Kreis hat, ist dabei. Gespielt wird nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern um die Vormachtstellung im Hallenfußball des Kreises 5. Leidenschaft, Erfahrung und jede Menge Fußballqualität sind garantiert.

📍 Austragungsort

Großsporthalle Gustorf

Torfstecherweg, 41517 Grevenbroich

🗓 Turnierplan

🔹 11.01. – HKM der Damen

👉🏼 gesponsert von Körperheldin

🔹 12.–16.01. – Vorrundenspiele der Herren

👉🏼 gesponsert von Gottfried Schultz Neuss

🔹 17.01. – HKM der Alten Herren ab 13 Uhr

🔹 18.01. – Finalspiele

👉🏼 gesponsert von Gottfried Schultz Neuss

🏟 Was euch erwartet

✔ große Tribüne

✔️ Spielfeld mit Banden

✔ Foodtrucks, Cafeteria, Kaltgetränke und GUGI´S Plauderecke ;-)

Nach dem improvisierten letzten Jahr freuen wir uns umso mehr, endlich wieder alle Turniere an einem Ort austragen zu dürfen 💪🏼

🚗 Parken

Kirmesplatz Gustorf

(1–2 Minuten Fußweg zur Halle)

⚠️ Hinweis

Die Besucherzahl ist auch in diesem Jahr begrenzt.

Dank der großen Tribüne können wir aber deutlich mehr Zuschauer als im letzten Jahr begrüßen – und hoffen, dass es zu keinem Einlassstopp kommt.

Wir freuen uns auf spannende Spiele, volle Ränge und viele bekannte Gesichter! ⚽️🔥