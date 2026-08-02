Ü32-Großfeld: Der Weg zum württembergischen Meistertitel ist ausgelost

Seit 1971 wird die Ü32-Meisterschaft auf württembergischer Ebene ausgetragen – mit nur wenigen Unterbrechungen. Die Resonanz ist dabei ungebrochen: Zwischen 150 und 180 Mannschaften gehen in Württemberg jährlich auf Bezirksebene an den Start. Spielberechtigt sind alle Spieler, die das 32. Lebensjahr überschritten haben.
Der Weg zum württembergischen Meister führt zunächst über die Bezirke. Dort wurden die Qualifikanten für die Verbandsebene ermittelt. Die 16 besten Teams haben sich damit für die entscheidende Phase qualifiziert und spielen nun im K.-O.-Modus um die württembergische Ü32-Meisterschaft. Den Auftakt macht das Achtelfinale am 12. September. Anschließend geht es über das Viertelfinale am 26. September und das Halbfinale am 10. Oktober ins große Finale, das am 24. Oktober ausgetragen wird. Das Heimrecht wird für die Begegnungen bis einschließlich des Endspiels ausgelost.
Die Termine auf einen Blick
Das sind die Spiele des Achtelfinales:
Sa., 12.09.26 16:30 Uhr Spvgg Besigheim - SpVgg Satteldorf
Sa., 12.09.26 16:30 Uhr TV Flein - SV Baisingen
Sa., 12.09.26 16:30 Uhr FV Bad Schussenried - TSV Dünsbach
Sa., 12.09.26 16:30 Uhr TV Nellingen - TSV Löwenstein
Sa., 12.09.26 16:30 Uhr TSV Neuenstein - TV Heuchlingen
Sa., 12.09.26 16:30 Uhr SV Leingarten - SGM Beffendorf/Bösingen
Sa., 12.09.26 16:30 Uhr SC Korb - TSV Denkendorf
Sa., 12.09.26 17:00 Uhr FC Hardt - TSV Eschenbach