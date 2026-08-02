Ü32-Großfeld: Der Weg zum württembergischen Meistertitel ist ausgelost

Die besten 16 kämpfen um den Titel

Der Weg zum württembergischen Meister führt zunächst über die Bezirke. Dort wurden die Qualifikanten für die Verbandsebene ermittelt. Die 16 besten Teams haben sich damit für die entscheidende Phase qualifiziert und spielen nun im K.-O.-Modus um die württembergische Ü32-Meisterschaft. Den Auftakt macht das Achtelfinale am 12. September. Anschließend geht es über das Viertelfinale am 26. September und das Halbfinale am 10. Oktober ins große Finale, das am 24. Oktober ausgetragen wird. Das Heimrecht wird für die Begegnungen bis einschließlich des Endspiels ausgelost.

Die Termine auf einen Blick