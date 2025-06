Ü32 des SC Geislingen holt sich auf Anhieb den Titel

Im Jubiläumsjahr des SC Geislingen (125 Jahre) konnte erstmals in der Geschichte des Vereins eine Mannschaft für den Ü32-Spielbetrieb gemeldet werden. Diese Mannschaft, bestehend aus fast ausschließlich ehemaligen SC-Spielern, konnte nun in ihrer ersten Saison gleich die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Neckar/Fils holen und steigt somit in die Ü32 Bezirksliga auf.