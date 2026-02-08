Ü32 des FVE krönt sich zum Deutschen Hallenmeister 2026

Am Samstag, den 31. Januar, ging der FVE in Gruppe D an den Start. Bereits in der Gruppenphase unterstrich das Team eindrucksvoll seine Ambitionen und gewann die Gruppe souverän ohne Punktverlust. Mit fünf Siegen, 15 Punkten und einem Torverhältnis von 17:1 ließ die Ü32 der Konkurrenz keine Chance. Unter anderem gelangen deutliche Erfolge gegen den Gastgeber Hamburger SV, den SV Werder Bremen, sowie gegen den Vorjahressieger Bayer 04 Leverkusen.

Im ersten K.O. Spiel setzte sich der FV Ettlingenweier verdient mit 3:1 gegen den Glashütter SV durch.



Im Viertelfinale gegen HR/Rugenbergen wurde es dann erstmals richtig spannend. In einer hitzigen Schlussphase bewahrte der FVE jedoch einen kühlen Kopf und erzielte in Überzahl wenige Sekunden vor dem Abpfiff den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Auch im Halbfinale ließ die Mannschaft nichts anbrennen und gewann souverän mit 3:0 gegen die SG Melverode-Heidberg.



Mit insgesamt neun Wimpeln im Gepäck war das erklärte Ziel, diese bis in das Finale zu tauschen.

Dort traf man jedoch erneut auf den stark aufspielende Gruppengegner, die SG Asel/Harsum. Der Finalgegner erwischte den deutlich besseren Start und ging früh in Führung, welche aber bis kurz vor Schluss auf 3:1 legalisiert wurde. Doch die SG kämpfte sich zurück in das Spiel und erzwang das 9-Meter-Schießen. Auch hier bewies die Ü32 Nervenstärke und setzte sich am Ende durch – der Turniersieg war perfekt!

Für einen solchen Erfolg gehört im gesamten Turnierverlauf auch immer etwas Glück dazu, welches der FVE in zwei Spielen auf seiner Seite hatte. Nichtsdestotrotz setzte sich am Ende auch die spielstärkste Mannschaft des Turniers verdient durch. Besonders erfreulich: Auch die Neuzugänge Yannick Rolf und Manuel Hasel fügten sich hervorragend in das Team ein und hatten großen Anteil an diesem herausragenden Erfolg.

Ein besonderer Dank gilt zudem den beiden Organisatoren Benjamin Herzog und Marko Krebs, die ein hervorragend organisiertes und beeindruckendes Turnier auf die Beine gestellt haben.

Kader: Yannick Rolf, Florian Benz, Felix Seyfert, Pascal Hermann, Dominic Mai, Tobias Kraut, Manuel Hasel, Leon Becker, Mathias Seehase, Karl Rüdiger Blonski, Jascha Pollok, Marius Mößner, Sebastian Becker, Fabian Pollok, Mario Ferrara.

Ergebnisse Vorrunde(Torschützen):

FVE – SG Asel/Harsum 4:0 (Pollok, Seyfert, 2x Kraut)

FVE – Hamburger SV 2:0 (Pollok, Seehase)

FVE – 1. FC Quickborn 2:0 (Seehase, Mai)

FVE – Bayer 04 Leverkusen 4:1 (Kraut, Seehase, Benz, Hermann)

FVE – SV Werder Bremen 5:0 (2x Kraut, Mai, Benz, Rolf)

Achtelfinale FVE – Glashütter SV 3:1 (Mai, Pollok, Hermann)

Viertelfinale FVE – HR/Rugenbergen 3:2 (Pollok, Hermann, Hasel)

Halbfinale FVE – SG Melverode-Heidberg 3:0 (Rolf, Hermann, Becker)

Finale

FVE – SG Assel/Harsum 3:3

(Hasel, Becker, Benz – 9-Meter: Benz, Hasel + 2x gehalten von Rolf)



Torschützenliste:

Kraut, J. Pollok & Hermann 5 Tore / Benz 4 Tore / Seehase & Mai 3 Tore / Hasel, Rolf & L. Becker 2 Tore / Seyfert 1 Tor