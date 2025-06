Ü32 der SG Landw./Bü.-N./Stotel ist Meister

Am Freitagabend trafen die TSV Lamstedt und die SG Landwürden/Büttel-Neuenlande/Stotel aufeinander um den Meister der Ü32 im Kreis Cuxhaven zu ermitteln. Die Lamstedter liefen in ihrer Staffel drei Punkte vor dem TSV Geversdorf ein und siegte in 14 von 16 Spielen. Die SG Landwürden gewann alle ihrer 20 Punktspiele und ging favorisiert in die Partie.

Das Spiel fand in Bederkesa statt und endete mit einem deutlichen Sieg für die SG. Bereits in der 5. Minute eröffnete Marius Lennartz, der im Ligabetrieb bereits 31 Treffer erzielte, das Torfestival für die SG. Nur drei Minuten später erhöhte Christian Stopper per Kopfball nach einem Eckball auf 2:0. Doch Lamstedt gab sich noch nicht geschlagen: Malte Heinrichs erzielte in der 13. Minute den Anschlusstreffer für den TSV. Gegen die geballte Offensivpower der SG hatte Lamstedt jedoch das Nachsehen. Daniel Seidel traf in der 20. Minute, gefolgt von Lüder Knoop, der in der 26. Minute auf 4:1 erhöhte. Philip Bähr stellte nur zwei Minuten später auf 5:1 und Marius Lennartz erhöhte in der 30. Minute auf 6:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Philip Bähr per Kopfball nach einer Ecke zum 7:1 und die Partie war vorzeitig entschieden. In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Treffer und die SG krönte ihre tolle Saison mit dem Meistertitel.