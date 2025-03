Ü32-Abbruch: Rotation Prenzlauer Berg weist Rassismus-Vorwurf zurück

Vor etwas über einer Woche trafen die Teams der SG Rotation Prenzlauer Berg und des BFC Meteor in der Ü32-Bezirksliga aufeinander. Dabei gingen die Gäste zweimal in Führung, doch Rotation drehte das Spiel. Anschließend geriet der Sport in den Hintergrund. Wenige Minuten vor Spielende verloren einige Akteure die Nerven. Einer Meldung der Berliner Polizei zufolge sollen zwei Spieler der Gastmannschaft einen Fußballer des Gastgebers zu Boden gebracht haben. Einer von ihnen soll dem Gegenüber anschließend gegen den Kopf getreten haben. Die übrigen Spieler konnten das Geschehen zunächst beruhigen, der Schiedsrichter brach das Spiel ab. Auf dem Weg in die Kabinen soll es erneuten zu einer tätlichen Attacke gekommen sein. Die alarmierte Polizei traf nur noch einen der beiden Tatverdächtigen auf dem Sportplatz an. Dieser soll im Beisein der Einsatzkräfte zunächst eine Zeugin bedroht und anschließend Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben.

Der Meteor-Spieler gab den Polizisten gegenüber an, während der Auseinandersetzung von einem ihm unbekannten Gegenspieler rassistisch beleidigt worden zu sein. Hierzu hat der polizeiliche Staatsschutz des LKA die Ermittlungen übernommen. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei gegen beide Tatverdächtige, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.