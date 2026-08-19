Ü-Teams im Einsatz

Im September 2026 starten die Stader Kreisvertreter der Herren Ü32, Herren Ü40 und Herren Ü50 wieder zahlreich in die Krombacher-Fußball-Niedersachsenmeisterschaft. Gespielt wird jeweils zunächst die 1. Qualifikationsrunde. In den letzten Jahren präsentierten sich die Vertreter aus dem Landkreis oftmals sehr gut.

Bei den Ü32-Teams muss der VfL Güldenstern Stade zum FC Heidetal. Der FC ist eigentlich im Heimatkreis auf dem 7er-Kleinfeld unterwegs, muss jetzt aber gegen den amtierenden Meister aus Stade auf Großfeld spielen. Die Endrunde findet 2027 in Barsinghausen statt.

Gleich zwei Vertreter aus dem Landkreis Stade gibt es in der Altersklasse Ü40. Während der VfL Güldenstern Stade bei der SG Wörpetal ran muss, fährt der SV Ottensen zum TSV Geversdorf. Hier findet die Endrunde beim SC Spelle Venhaus statt.

Die ältesten Fußballer des Landkreises werden wie so oft durch die SV Ahlerstedt/Ottendorf vertreten, die den TSV Geversdorf empfängt. Frisch dabei ist die neu gegründete ASSG SV Ottensen-Buxtehuder SV, die bis zur Bremer Kreisgrenze fährt, um bei der SG Lilienthal/Falkenberg/Grasberg zu spielen.