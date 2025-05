UDP Mainz und FC Lörzweiler ärgern Spitzenduo

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost fand am ersten Mai-Wochenende der 26. Spieltag statt.

„Eine unfassbare Leistung meiner Mannschaft gegen den Tabellenersten und meiner Meinung nach auch die stärkste Mannschaft in der Liga, weil sie konstant ihre Leistung abrufen und taktisch die Ideen des Trainers sehr gut umsetzen. Uns war bewusst, dass das Spiel uns alles abverlangen wird. Wir haben die Woche sehr hart gearbeitet und haben uns einfach für den Fleiß belohnt. Das Spiel war über die 90 Minuten teils ausgeglichen und phasenweise mehr Spielanteile auf beiden Seiten. Daher geht die Punkteverteilung in Ordnung”, sagte Joni Tiago Do Amaral Marques, der sportliche Leiter von UDP.

Tore: 0:1 Yilmaz Savas (57., FE), 1:1 Torben Mayer-Thieltges (80.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für SVW Mainz II (55.) und UDP Mainz (58.)

TV 1817 Mainz II – FC Inter Mainz 3:0 (0:0)

TV-Trainer Carlo D’Antonio berichtete: „In einem von beiden Mannschaften sehr fair geführten Spiel ist es 90 Minuten - läuferisch und kämpferisch - hoch und runter gegangen. Kompliment an meine Mannschaft, die den Sieg mehr wollte und dementsprechend am Schluss als Sieger dagestanden hat.”

Tore: 1:0 Ramadan Jasharovski (67.), 2:0 Luigi Houari Garafalo (70.), 3:0 Mohamed Dweder (77.)

SV Klein-Winternheim II – TSV Mainz-Ebersheim 1897 0:7 (0:6)

„Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und sind durch hohes Pressing viel in Ballbesitz gewesen. Durch gutes Kombinationsspiel auf den Außen, aber auch im Zentrum konnten wir bereits zur Halbzeit sechs Tore herausspielen. Klein-Winternheim ist meistens nur durch Fouls zur Entlastung gekommen. In der zweiten Hälfte haben wir einen Gang zurückgeschaltet. Die Gastgeber sind zu mehr Freistößen gekommen, die sie alle lang in Richtung unseres Sechzehners gespielt haben, jedoch ohne Erfolg”, fasste Sebastian Brehm, der Co-Trainer des TSV, zusammen.

Tore: 0:1 Aaron Krüger (3.), 0:2 David Lennart Matzon (11., Kopfball), 0:3 Manuel Eustermann (29.), 0:4 Leonard Valentin Webel (42.), 0:5 Daniel Rüdiger Berkes (43.), 0:6 L. V. Webel (45.), 0:7 Alexander Bargende (70., FE)

Spvgg. Selzen – TSV 1910 Uelversheim 2:2 (1:1)

Sascha Berges, der sportliche Leiter des TSV, äußerte sich folgendermaßen: „Die Spiele gegen Selzen sind immer besonders. Jedes Jahr freuen sich beide Teams auf die 90 Minuten auf und neben dem Platz. Beide Mannschaften wollten die drei Punkte im Abstiegskampf mitnehmen. Während Selzen überwiegend mit langen Bällen und ihrer starken Offensive gearbeitet hat, wollten wir spielerisch dagegenhalten, was bis zum letzten Drittel gut funktioniert hat. Im letzten Drittel waren wir dann aber zu ideenlos und die wenigen guten Chancen konnten wir nicht nutzen. In der 86. Minute ist Selzen nach einer gut erkämpften Situation in Führung gegangen. Wir haben dann alles nochmal nach vorne geschmissen, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Nachdem wir hinten aufgemacht haben, hatte Selzen nochmal zwei gute Kontermöglichkeiten, um den Sack zu zumachen. In der 94. Minute haben wir durch einen Standard noch den Ausgleich erzielt. Letztendlich hätte das Spiel auch für Selzen ausgehen können. Deshalb müssen wir mit dem Punkt leben und in den letzten vier Spielen weiter hart arbeiten, um die Klasse zu halten.”

Tore: 1:0 Aurel Körper (5.), 1:1 Justus Krebs (21.), 2:1 A. Körper (86., per Kopf), 2:2 J. Krebs (90.+4)

FC Lörzweiler - Spvgg. Essenheim 2:2 (1:0)

„In der ersten Halbzeit waren wir nach der Roten Karte und dem Tor die bessere Mannschaft, aber leider konnten wir unsere Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen. In der zweiten Hälfte ist Essenheim besser ins Spiel gekommen, ohne jedoch wirklich zwingende Torchancen zu kreieren. Zwei Standards haben sie dann aber genutzt, um in Führung zu gehen. Nach einer Umstellung haben wir auf den Ausgleich gedrängt, der David Kraft schließlich gelungen ist. Danach hatten wir noch einige Chancen für den Lucky Punch, aber insgesamt war das Unentschieden für beide Mannschaften verdient”, so das Fazit des FC-Trainers Sascha Hofmann.

Tore: 1:0 Mike Kraft (10., direkter Freistoß), 1:1 Constantin Horst (49.), 1:2 Martin Haag (76.), 2:2 David Kraft (88.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Jan Itjeshorst (Spvgg. Essenheim) wegen einer Notbremse (9.)

FSG Jugenheim/Partenheim - VfB Bodenheim II 2:3 (2:2)

VfB-Trainer Marcel Baumgärtner gab zu Protokoll: „Die ersten 20 Minuten war es ein komplett wildes Spiel. Jede Chance war ein Tor. Anschließend haben wir es mehrfach verpasst, den Führungstreffer zu erzielen, und haben zahlreiche Topchancen nicht genutzt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir die komplette Kontrolle übernommen und auch verdient den 2:3-Siegtreffer erzielt. Anschließend haben wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet und den Kampf angenommen. Gegen eine gute Partenheimer Mannschaft war es auf dem tiefen Rasenplatz nicht einfach.”

Tore: 1:0 Pierre Kegler (6.), 1:1 Matteo Kerz (7.), Philip Krichten (12.), 2:2 Karl Hartenfels (18.), 2:3 M. Kerz (54.)