UDP Mainz überrascht FC Inter Mainz

„In der ersten Halbzeit war es phasenweise kein gutes Spiel von uns. Trotzdem haben wir verdient geführt und hatten mehrere gute Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen. In der zweiten Hälfte haben wir besser den Ball und Gegner laufen lassen. Nach einem Fehler des Torwarts, der den Ball unserem Stürmer in den Fuß gespielt hat, haben wir auf 5:0 erhöht”, sagte Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner.

FSV-Trainer Denis Scharffe sprach von einem Spiel, was vor allem dadurch im Gedächtnis bleiben werde, dass alle vier Tore durch „dumme Fehler” entstanden seien. „Wir haben uns insgesamt schwergetan, aber genau solche Spiele muss man dann eben trotzdem gewinnen und sich die Tore mit Einsatz verdienen”, so Scharffe weiter.

TSG Drais – SG Jugenheim/Partenheim 3:1 (2:1)

„Es war sicherlich nicht unsere beste Leistung. Es zeichnet uns momentan aber aus, auch solche Spiele zu gewinnen. Die erste Halbzeit war gekennzeichnet durch wenige Strafraumsituationen und Torchancen. Beide Teams haben die fast einzigen Möglichkeiten genutzt, wobei die Gäste einen Foulelfmeter für den Torerfolg benötigt haben. Mit der Führung im Rücken sind wir stärker in die zweite Hälfte gestartet, ohne jedoch die Führung auszubauen. In der Folge waren die Gäste das dominantere Team und haben uns immer weiter in die Defensive gedrängt, ohne sich Chancen aus dem Spiel zu erarbeiten - ruhende Bälle haben jedoch für Gefahr gesorgt. Mit einem Konter nach tollem Solo von Clemens Fränzl über den ganzen Platz haben wir das Spiel vorentschieden. In der Schlussphase hätten wir durch weitere Konter das Ergebnis noch ausbauen können, was jedoch nicht verdient gewesen wäre, da die Jugenheimer in der zweiten Halbzeit das aktivere und auch spielerisch bessere Team waren”, resümierte TSG-Trainer Andreas Herget.

Tore: 1:0 Simon Schärf (11.), 1:1 Tim Philippi (27., Strafstoßtor), 2:1 S. Schärf (29.), 3:1 Clemens Fränzl (67.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für S. Schärf (90.+1/TSG Drais)

Spvgg. Selzen – FSV Oppenheim II 4:2 (2:1)

Spvgg-Spielertrainer Alexander Hoyer fasste zusammen: „Wir hatten – bis auf drei Stammspieler – endlich wieder alle beisammen. Das macht einen großen Unterschied.” Es sei ein absolutes Kampfspiel gewesen, aber am Ende des Tages hätten die Selzer verdient gewonnen – vor allem auch dank ihres starken Keepers Janik Wirth und einer gewissen Abgezocktheit in der Offensive. Die Oppenheimer Rumpfelf habe sich tapfer geschlagen. Zudem richtete Hoyer an zwei FSV-Akteure, die verletzt ausgewechselt werden mussten, Genesungswünsche aus.

Tore: 1:0 Tobias Sum (11., per Kopf), 2:0 Niklas Zeringer (13.), 2:1 Sascha Piewig (20.), 3:1 N. Zeringer (50.), 3:2 Lasse Raber (52., direkter Freistoß), 4:2 Marcel Ullmer (78.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für N. Zeringer (59./Spvgg. Selzen)

FC Lörzweiler - TSV Mainz-Ebersheim 1:4 (0:3)

„Von Beginn an haben wir das Spiel kontrolliert und uns zur Pause eine verdiente 3:0-Führung erspielt. Nach dem Seitenwechsel ist die Partie offener geworden - mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Auch wenn wir es verpasst haben, weitere Treffer nachzulegen, war es ein hochverdienter Auswärtssieg”, so das Fazit des TSV-Trainers Michel Liebscher-Winckler.

Tore: 0:1 Pascal Sander (17.), 0:2 Niklas Kretschmer (25.), 0:3 Elias Matzon (43.), 0:4 Mel Nicolas Moeller (68.), 1:4 Stefan Zimmermann (72.)

FVgg. Mombach – TV 1817 Mainz II 1:0 (0:0)

FVgg-Trainer Dominik Moser gab zu Protokoll: „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torabschlüssen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte haben wir mutiger gespielt und uns einige gute Chancen herausgespielt, die wir aber nicht genutzt haben. Spät, aber letztendlich auch verdient haben wir uns kurz vor Schluss für den Aufwand belohnt. Es war ein sehr faires Spiel mit einer guten Schiedsrichter-Leistung.”

Tor: 1:0 Wing Lung Man (87., nach schönem Steckpass von Manuel Hohmann)

1. FC Nackenheim – VfB Bodenheim II 3:0 (1:0)

„Verdienter Sieg – auch in der Höhe. Wir haben alles gut wegverteidigt und zu guten Zeitpunkten die Tore geschossen. In der Halbzeit haben wir umgestellt, weil Bodenheim viele zweite Bälle gewonnen hat und im Zentrum viel Platz hatte”, kommentierte FC-Spielertrainer Norman Loos. Nach der taktischen Systemumstellung hätten die Nackenheimer die Partie voll kontrolliert und den VfB kaum noch zur Entfaltung kommen lassen. Selbst die „kleinliche” Zeitstrafe für den FC fiel beim „souveränen Auftritt” nicht mehr ins Gewicht.

Tore: 1:0 Pietro-Danilo Siragusa (22.), 2:0 Marius Hayn (57., Distanzschuss), 3:0 Felix Türk (68.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Joel Roth (1. FC Nackenheim) wegen Ballwegschießens (66.)

FC Inter Mainz – UDP Mainz 1:2 (0:1)

Jóni Tiago Do Amaral Marques, der sportliche Leiter von UDP, äußerte sich wie folgt: „Uns war im Vorhinein klar, dass es ein intensives Spiel gegen unsere Nachbarn auf der Bezirkssportanlage in Bretzenheim werden würde. Von Beginn an hat sich eine laufintensive Partie mit hohem Tempo und vielen Zweikämpfen entwickelt. Beide Teams haben großen Einsatz gezeigt und nach Ballgewinnen schnell umgeschaltet. Die erste Halbzeit hat uns gehört, während die zweite eher an Inter Mainz gegangen ist. Am Ende sind jedoch wir mit drei Punkten vom Platz gegangen, weil wir in der 88. Minute nach einer scharfen Hereingabe per Kopf den Lucky Punch setzen konnten. Das ist sicherlich etwas glücklich, aber ich möchte meiner Mannschaft an dieser Stelle ein großes Lob aussprechen. Sie hat zu keiner Zeit aufgegeben und das Spiel bis zum Schluss unbedingt für sich entscheiden wollen.”

Tore: 0:1 Eigentor von Martin Tomas Ubilla Pareja (12.), 1:1 Philipp Lutzenburg (67.), 1:2 Omar Abo Nabbout (88., per Kopf nach Freistoß)