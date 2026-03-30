UDP Mainz schlägt Spvgg. Essenheim

UDP Mainz (hier in einer früheren Partie gegen den FSV Saulheim II) hat sich über einen Sieg gegen die Spvgg. Essenheim freuen dürfen. – Foto: Michael Wolff

Am zurückliegenden Donnerstag standen sich die beiden Teams gegenüber. Die FVgg. führte nach 20 Minuten mit zwei Toren, doch die Hausherren stellten noch vor dem Seitenwechsel auf 4:2. In der Schlussphase der Begegnung gelang beiden Teams noch jeweils ein Treffer.

FC-Spielertrainer Norman Loos kommentierte: „Wir haben uns gegen eine Mannschaft, die uns unterlegen war, sehr schwergetan. Oppenheim hat sehr tief gestanden und sich aufopferungsvoll in jeden Zweikampf und Schuss reingeschmissen. Hut ab! Das haben sie gut gemacht. Trotzdem war es von unserer Seite kein gutes Spiel: Wir haben Chancenwucher betrieben und es verpasst, frühzeitig alles in die richtige Richtung zu lenken.”

„Inter Mainz ist besser als wir in die Partie gekommen, ohne zu großen Chancen zu kommen. Mit fortlaufender Spieldauer haben wir das Spiel besser angenommen und konnten unseren Fußball auf den Platz bringen. Die defensive Stabilität der Hinrunde haben wir aber leider noch nicht wiedergefunden, sodass das Spiel am Ende nochmal knapp geworden ist. In Summe dennoch ein weiterer verdienter Heimsieg”, teilte FSV-Trainer Denis Scharffe mit.

TSV Mainz-Ebersheim – FSG Jugenheim/Partenheim 3:1 (1:0)

„Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Bereits in der ersten Halbzeit haben wir viele Hochkaräter liegengelassen, sodass wir nur mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause gegangen sind. Kurz nach Wiederbeginn haben wir den zweiten Treffer nachgelegt, anschließend aber zu fahrig agiert und Jugenheim/Partenheim zurück ins Spiel kommen lassen. Die ersatzgeschwächten Gäste haben sich nie aufgegeben und den in dieser Phase verdienten Anschluss erzielt. Mann des Tages war Henri Webel, der nach seinem sehenswerten Freistoßtor zum 1:0 im direkten Gegenzug den Deckel draufgemacht hat”, fasste TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler zusammen.

Tore: 1:0 Henri Webel (11., direkter Freistoß), 2:0 Christian Breivogel (56.), 2:1 Alexander Ziegert (77.), 3:1 H. Webel (78.)

SG Undenheim/Schornsheim - VfB Bodenheim II 1:4 (1:1)

VfB-Trainer Fabio Salamida äußerte sich folgendermaßen: „Wir sind schwerfällig ins Spiel gestartet und haben früh ein Gegentor kassiert. Der Gegner hat danach sehr kompakt gestanden und es uns nicht einfacher gemacht. Der Ausgleich kurz vor der Halbzeit war enorm wichtig, da wir so mit einem ganz anderen Auftreten in die zweite Halbzeit gegangen sind. In der zweiten Hälfte haben wir deutlich besser als vor der Pause gespielt, sind verdient in Führung gegangen und haben das Spiel anschließend souverän zu Ende gespielt. Am Schluss nehmen wir die drei Punkte verdient mit nach Bodenheim – eine starke Leistung und ein guter Abschluss vor der Osterpause.”

Tore: 1:0 Aaron Haibach (20.), 1:1 Matteo Kerz (44.), 1:2 Luca Sand (47.), 1:3, 1:4 M. Kerz (52., 65.)

UDP Mainz – Spvgg. Essenheim 2:0 (0:0)

„Das Partie ist über die verschiedenen Phasen hinweg ein absolutes Mentalitätsspiel gewesen. In der ersten Halbzeit sind wir nicht gut reingekommen. Speziell in den ersten 20 Minuten haben wir häufig die Ordnung verloren und viel gegen den Ball arbeiten müssen. Essenheim ist immer wieder gefährlich geworden - vor allem durch tiefe Pässe. Diese Chancen haben sie jedoch nicht nutzen können und sind in Eins-gegen-eins-Situationen an unserem Keeper, der an diesem Tag eine herausragende Leistung gezeigt hat, gescheitert. In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen und haben uns zunehmend gute Möglichkeiten erspielt. Mit dem 1:0 ist schließlich der Knoten geplatzt. Die Jungs haben den Druck hochgehalten und nur sechs Minuten später das 2:0 nachgelegt. In der Folge hatten wir noch weitere gute Chancen auf das 3:0, die wir aber nicht verwerten konnten”, lautete das Statement von Jóni Tiago do Amaral Marques, einem der sportlichen Leiter von UDP.

Nach dem Tscheuschner-Aus hat die Spvgg. Essenheim vorerst noch nicht zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Tore: 1:0 Michele Fortunato (67.), 2:0 Ricardo Mendes Ferreira (73.)

TSG Drais – TV 1817 Mainz II 7:0 (3:0)

TSG-Trainer Andreas Herget sagte: „Ein sehr gutes Heimspiel mit einem am Ende auch in der Höhe verdienten Sieg. Von Beginn an sind wir in den Zweikämpfen dominant aufgetreten und haben so mit zwei frühen Toren die Basis für den Sieg legen können. Nur in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit haben uns leichtfertige Ballverluste etwas in Bedrängnis gebracht. Spätestens mit dem 4:0 war das Spiel entschieden, anschließend haben wir auch spielerisch wieder überzeugt und so das Ergebnis weiter ausbauen können.”

Tore: 1:0 Simon Schärf (5.), 2:0 Fabian Bader (13.), 3:0, 4:0 Ben Wernet (34., 58.), 5:0 Justus Becker (65., Strafstoß), 6:0 Rene Pelz (70.), 7:0 Felix Neugebauer (84.)

FC Lörzweiler - FVgg. Mombach 4:1 (2:0)

„Leider haben wir unser gutes Spiel und die starke Leistung unseres Torwarts nicht mit einem Zu-null-Erfolg belohnen können. Umso erfreulicher ist es, dass wir ihn erst vor zwei Wochen von einer Rückkehr zu uns haben überzeugen können. Die Mannschaft hat über die gesamte Spielzeit hinweg eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt und den vorgegebenen Matchplan diszipliniert umgesetzt. Auch der Schiedsrichter hat eine gute Vorstellung abgeliefert, wenngleich wir bei ein bis zwei 50:50-Entscheidungen sicherlich das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten”, so das Fazit des FC-Spielertrainers Stefan Zimmermann.

Tore: 1:0, 2:0 Antonio Tanasoiu (7.; 36., FE), 3:0 Tim Glade (86.), 4:0 Julian Tschilschke Edler von Hoheneichen (89.), 4:1 Franco Presenti Kury (90.)

Spvgg. Selzen – SG Rhein-Selz II 3:3 (0:1)

„Eine zerfahrene erste Halbzeit, in der beide den ersten Treffer hätten erzielen können. Kurz vor der Pause haben wir es vom Punkt verpasst, eine gute Möglichkeit zur Vorentscheidung zu nutzen. In der zweiten Hälfte hat es einen offenen Schlagabtausch gegeben, der keinen Sieger gefunden hat. Insgesamt wohl ein gerechtes Unentschieden”, bilanzierte Liam Scheller, einer der Spielertrainer der SG.

Tore: 0:1 Raphael Dörich (43.), 1:1 Niklas Zeringer (50.), 1:2 Dennis Martin (52.), 2:2, 3:2 Tobias Sum (68., 72.), 3:3 D. Martin (85.), Besonderes Vorkommnis: Janik Wirth (Spvgg. Selzen) hält FE von Philipp Starck (45./SG Rhein-Selz II)