UDP Mainz kommt rettendem Ufer nahe

MAINZ-BINGEN. Am ersten April-Wochenende wurde in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost der 23. Spieltag ausgetragen.

TV 1817 Mainz II – VfB Bodenheim II 1:5 (0:3)

„Ein sehr dominant geführtes Spiel mit hohem Ballbesitz-Anteil meiner Mannschaft. Wir müssen nur schauen, dass wir diese sehr starken Phasen konstant über 90 Minuten auf den Platz bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir leider drei Gänge zurückgeschaltet und ein wenig den Verwaltungsmodus angeworfen, dabei zahlreiche Topchancen vergeben und die Spannung verloren. In Summe aber ein verdientes Ergebnis“, berichtete VfB-Coach Marcel Baumgärtner.

Tore: 0:1 Felix Rolinger (3.), 0:2 Tom Loske (17.), 0:3 Thomas Meyenburg (18.), 1:3 Ramadan Jasharovski (60.), 1:4 Karl Hartenfels (76.), 1:5 Márcio Gomes (90.)

FSG Jugenheim/Partenheim - FSV Oppenheim II 2:3 (1:2)

FSV-Spielertrainer Patrick Wilhelm äußerte sich wie folgt: „Nach schwierigem Start konnten wir endlich unseren ersten Sieg im laufenden Kalenderjahr einfahren. Schlüssel zum Erfolg war eine geschlossene Mannschaftsleistung - vor allem im defensiven Verbund. Wir hatten uns vorgenommen, nach Balleroberungen in der eigenen Hälfte schnell umzuschalten und gefährlich vor das Tor zu kommen. Das ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen. In der zweiten Hälfte haben wir das Ergebnis mit Leidenschaft verteidigt und konnten uns somit endlich wieder mit etwas Zählbarem belohnen, auch wenn wir in der Nachspielzeit durch den berechtigten Elfmeter nochmal kurz zittern mussten.”

Tore: 0:1 Patrick Wilhelm (36.), 0:2 Dominik Horn (40.), 1:2 Pierre Kegler (44.), 1:3 P. Wilhelm (45., direkter Freistoß), 2:3 P. Kegler (90., FE)

TSV 1910 Uelversheim – FSV 1946 Saulheim II 1:2 (1:0)

FSV-Trainer Denis Scharffe teilte mit: „Ein insgesamt hart umkämpftes und unbequemes Spiel. Die erste Halbzeit ist verdient an die Uelversheimer gegangen, die bis dahin mehr investiert und den größeren Einsatz gezeigt haben. In der zweiten Hälfte konnten wir jedoch durch hohe Laufbereitschaft und ausgeprägten Siegeswillen das Spiel an uns reißen und am Ende verdient für uns entscheiden. Stolz macht mich als Trainer die gezeigt Mentalität der Mannschaft, die an dem Tag ohne mich auskommen musste.”

Tore: 1:0 Jaron Maurer (9.), 1:1 Luca de Filippo (55.), 1:2 Miro Yilmaz (69.)

FC Lörzweiler - SVW Mainz II 0:5 (0:4)

Sascha Hofmann, der Trainer des FCL, gab zu Protokoll: „Die Weisenauer haben verdient gewonnen. In den ersten zehn Minuten waren wir gut im Spiel, aber danach waren sie deutlich überlegen. Leider haben wir sie auch durch individuelle Fehler zu einfachen Toren eingeladen.” Nach dem Platzverweis habe der FCL defensiv umgestellt, wodurch die Hausherren zu einigen Konterchancen gekommen seien, aber dennoch ein weiteres Tor im ersten Spielabschnitt kassierten. „Aus der zweiten Halbzeit können wir mitnehmen, dass wir den Kopf nicht hängen gelassen haben. Jetzt hoffen wir darauf, dass sich unsere Kaderlage bald entspannt. Ein Dankeschön geht auch hier an unsere Alten Herren, die im Moment immer wieder aushelfen.”

SVW-Trainer Donald Lepper bekräftigte die Aussagen seines Trainerkollegens und ergänzte: „Unser Sieg, der noch höher ausfallen muss, war in keiner Minute des Spiels in Gefahr. Drückende Überlegenheit war das von uns.”

Zudem schreiten beim FC Lörzweiler die Planungen für die kommende Spielzeit voran: Asiedu Dompreh „Nana” Duah wird ab der nächsten Saison als gleichberechtigter Trainer der zweiten Mannschaft fungieren. Mit „Nana” bleibt dem Verein ein absolutes Urgestein erhalten. „Seine positive Energie und sein Fachwissen werden unsere Spieler begeistern und die Mannschaft weiterbringen. Wir sind überzeugt, dass Nana ein absoluter Gewinn für unsere Zweite sein wird und freuen uns sehr, dass er mit uns diesen Weg weitergehen möchte”, hieß es von Vereinsseite.

Tore: 0:1 Akif Isiktas (14., FE), 0:2 Johannes Pfaifel (25.), 0:3, 0:4 Yannis Ikan (40., 44.), 0:5 J. Pfaifel (61.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für FCL-Keeper Cedric Ramsauer (43.)

Spvgg. Selzen - TSV Mainz-Ebersheim 1897 0:3 (0:0)

„Wer schonmal in Selzen gespielt hat, weiß, wie schwer das auf dem holprigen und engen Rasen sein kann. Wir haben das Spiel unter den ungewohnten Umständen angenommen und geduldig zu Ende gespielt. Über die gesamte Spielzeit waren wir die aktivere Mannschaft. Daher geht der Sieg in Ordnung. Wir können uns bei unserem Keeper Fabian Thome bedanken, der uns in mehreren Eins-gegen-eins-Duellen im Spiel gehalten hat. Wir wünschen der Spvgg. Selzen viel Erfolg für die restliche Runde und bedanken uns für die tolle Gastfreundschaft. Spiele in Selzen sind immer Highlights“, so Lukas Sudowe, der sportliche Leiter des TSV.

Tore: 0:1 Aaron Krüger (66.), 0:2, 0:3 Elias Matzon (81., 86.)

Spvgg. Essenheim – FVgg. 03 Mombach 6:1 (1:1)

Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner fasste zusammen: „Wir wollten ein besseres Spiel abliefern als die Woche davor und haben uns viel vorgenommen. In der ersten Halbzeit haben wir das auch gut umgesetzt und uns viele Tormöglichkeiten herausgespielt, aber es hat nur zu einem Treffer gereicht. Auch die klare Rote Karte für Mombach hat uns leider nicht geholfen. Es hat einfach die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt. Durch einen katastrophalen Pass im Aufbauspiel haben wir Mombach wieder ins Spiel gebracht und so haben sie den Ausgleich vor der Pause erzielt. In der zweiten Hälfte haben wir das Tempo und die Intensität noch weiter erhöht und so gegen einen tiefstehenden Gegner auch verdient das Ergebnis in die Höhe geschraubt. Hervorzuheben war unser Danilo, der allein vier Tore vorbereitet und ein gutes Spiel gezeigt hat.”