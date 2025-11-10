UDP Mainz ärgert Spitzenteam

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden in der zurückliegenden Woche nur sieben Begegnungen angepfiffen. Eine davon war die Nachholpartie des zehnten Spieltags zwischen den beiden Zweitvertretungen des VfB Bodenheim und des TV 1817 Mainz, die am Donnerstag angepfiffen worden war.

„Leider kein gutes Fußballspiel, in dem der starke Nebel das Ganze nochmals erschwert hat. Nach einer starken Anfangsphase und einer 3:0-Führung haben wir die Spannung verloren und die 1817er zum Anschluss kommen lassen. Anschließend mussten wir aufgrund von einer Gelb-Roten Karte und einer Zeitstrafe in doppelter Unterzahl spielen. Wir haben das Geschehen nur noch verwaltet und entschlossen gegen den Ball gearbeitet”, so das Statement des VfB-Trainers Marcel Baumgärtner.

TSG-Trainer Andreas Herget teilte mit: „Gegen stark ersatzgeschwächte und damit sehr defensiv auftretende Oppenheimer haben wir uns in der ersten Halbzeit schwergetan, Chancen herauszuspielen. Bezeichnenderweise haben wir die Führung erzielt, als Oppenheim mal ein wenig aufgerückt war, und das 2:0 nach einer Freistoßflanke. Nach der Pause konnten die Gastgeber nach einem schönen Konter mit dem ersten Torschuss auf 1:2 verkürzen. In der restlichen Spielzeit haben wir es - trotz guter Chancen - bis zur 78. Minute versäumt, das entscheidende 3:1 zu erzielen. Zwischenzeitlich hatten wir auch Glück, dass wir beim insgesamt erst zweiten ernsthaften Angriff der Gastgeber keinen Handelfmeter gegen uns gepfiffen bekommen haben. Aus meiner Sicht müssen wir das Spiel bei gefühlten 85 Prozent Ballbesitz und 30:2 Abschlüssen deutlicher gewinnen. Andererseits haben sich die Oppenheimer durch ihren großen Einsatz und defensiv leidenschaftlichen Auftritt das knappe Ergebnis verdient.”

„Es war ein durchschnittliches Spiel mit vielen spektakulären Torchancen auf unserer Seite. Eine gute halbe Stunde hat der Tormann von 1817 prima gehalten, bis er sich einem Schuss von Benedikt Arndt, der wie ein Pfeil im Tor eingeschlagen ist, geschlagen geben musste”, so FC-Trainerin Beate Kiss. Inter habe bis zum Seitenwechsel eine Vielzahl an Torchancen, die oft überhastet abgeschlossen worden seien, vergeben. Auch im zweiten Spielabschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild: Schöne Spielzüge von der Abwehr über das Mittelfeld von den Gästen, doch die Offensive vergab häufig fahrlässig. Erst in der Schluss-Viertelstunde schraubte Inter das Ergebnis in die Höhe. 1817 habe lediglich zwei bis drei Strafraumszenen zu verzeichnen gehabt, lobte Kiss die Abwehrarbeit ihres Teams.

FSG Jugenheim/Partenheim - 1. FC Nackenheim

Nach Auskunft bei FSG-Spielertrainer Manuel Helmlinger hätten die Nackenheimer um eine Spielverlegung gebeten, da sich viele Gästespieler kurzfristig krankheitsbedingt abgemeldet hätten. Die Hausherren haben der Verlegung zugestimmt. Das Spiel soll am Donnerstag, den 20. November, ausgetragen werden.

Spvgg. Essenheim – FVgg. Mombach 6:0 (5:0)

„Super Spiel meiner Mannschaft von der ersten Minute an - spielerisch und taktisch klasse umgesetzt gegen einen Gegner, der nicht viel entgegensetzen konnte. Nach der ersten Halbzeit haben wir klar und verdient 5:0 geführt, sodass wir punktuell einige Spieler wegen des Pokalspiels am Mittwoch schonen konnten. Dadurch haben wir einen Gang zurückschalten können, aber weiterhin das Spiel kontrolliert und noch um ein Tor erhöht”, fasste Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner zusammen, der die „tolle Leistung” von Julian Schmahl mit vier Torvorlagen hervorhob.

Tore: 1:0 Pedro Mina Alves (4.), 2:0 Patrick Brachmann (12., Distanzschuss), 3:0 Leon Nuber (22.), 4:0, 5:0 Nabeel Mushtaq (36., 41.), 6:0 P. Mina Alves (65.)

UDP Mainz – FSV Saulheim II 3:3 (2:1)

„Es steht außer Frage, dass Saulheim zu den Top-5-Teams der Liga gehört. Sie sind schnell, dynamisch und spielen einen absoluten Power-Fußball. Aber jede Mannschaft hat auch irgendwo ihre Schwachstellen, was wir an diesem Sonntag konsequent ausgenutzt haben. Fast hätten wir die erste Halbzeit mit einem 2:0 beendet. Fehlende Zuordnung nach einem Eckball hat dem Gegner das 2:1 per Kopfball gebracht. Nach der Pause hat der FSV gut nach vorne gepresst. Trotzdem sind wir immer wieder zu gefährlichen Kontermöglichkeiten gekommen. In der 70. Spielminute ist der Ausgleich gefallen: Ich möchte an der Stelle niemandem irgendwas vorwerfen. weder dem Schiedsrichter, der das womöglich auch nur mithilfe eines Linienrichters hätte sehen können, noch dem Spieler selbst oder auch dem Staff des FSV Saulheim, aber das Tor war absolut irregulär. Der Ball wäre womöglich in der Situation in eine andere Richtung geflogen, hätte der Spieler nicht seine Hand dazu genutzt, um den Ball ins Tor abzufälschen. Am Ende unglücklich für uns, aber das hat die Jungs nicht daran gehindert, einfach da weiterzumachen, wo sie aufgehört hat. So haben wir das 3:2 in der 84. Spielminute gemacht und anschließend hat Saulheim in der Nachspielzeit noch ausgeglichen. Am Ende haben wir noch eine Ecke bekommen und sind auch zu einer letzten Chance gekommen. Jedoch hat unser Spieler nicht genug Kraft hinter den Kopfball bekommen. Ein absolut verrücktes Spiel gegen einen Aufstiegskandidaten. Am Ende hat uns vielleicht auch die Kraft gefehlt, das 3:2 über die 90 Minuten zu bringen”, resümierte Jóni Tiago Do Amaral Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP Mainz.

Tore: 1:0 k.A. (16.), 2:0 Patrick Munzenza (39.), 2:1, 2:2 Till Fichtelberger (44., 70.), 3:2 Jakob Hochheuser (84.), 3:3 Tim Backenstoß (90.+1)

SG Undenheim/Schornsheim - FC Lörzweiler 6:4 (2:1)

„Das Spiel lässt sich wohl am besten mit der Überschrift „Tag der offenen Tür“ in beiden Abwehrreihen beschreiben. Es hat sich eine turbulente Partie entwickelt, in der beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt und die Defensivarbeit phasenweise komplett vernachlässigt haben”, so das kurze Statement von Kai Rausch, der zusammen mit Daniel Fischer das SG-Trainerteam bildet.

Tore: 0:1 Oliver Lucas Michel (8.), 1:1 Julius Laux (30.), 2:1 Tomas Griskus (34.), 2:2 Julian Cornelius Tschilschke Edler von Hoheneichen (46.), 3:2 J. Laux (53.), 3:3 Sebastian Menk (61.), 4:3, 5:3 J. Laux (69.; 72., direkter Freistoß), 6:3 Tom Scheffler (85.), 6:4 J. C. Tschilschke Edler von Hoheneichen (90.+2), Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für S. Menk (68.) & Christian Wolf (80./beide FC Lörzweiler), Cedric Ramsauer (FC Lörzweiler) hält FE von Andre Kröhl (72.)

TSV Mainz-Ebersheim – Spvgg. Selzen 6:0 (3:0)

TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler kommentierte: „Es war über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Bei besserer Chancenverwertung hätten wir das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können. Vor der Einstellung von Selzen ziehe ich meinen Hut: Sie haben sich nie aufgegeben und bis zur letzten Minute Einsatz gezeigt und die Partie fair zu Ende gespielt.”

Spvgg-Spielertrainer Alexander Hoyer richtete Lob und Dank insbesondere an die Spieler, die am Freitag noch in der zweiten Mannschaft im Einsatz waren und kurzfristig einsprangen, nachdem der Selzer Kader krankheitsbedingt stark dezimiert worden war. „Ein Großteil der Spieler hat am Freitagabend bei kaltem Nebelwetter und am Sonntag bei strömendem Regen gespielt”, hob Hoyer hervor.

Tore: 1:0 Niklas Kretschmer (3.), 2:0 Alexander Bargende (19., per Kopf), 3:0, 4:0 Henri Webel (31.; 59., Distanzschuss), 5:0 Pascal Sander (64.), 6:0 N. Kretschmer (76.)