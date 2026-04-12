Udo Marmitt zum Kreisvorsitzenden Westsaar gewählt Frank Swierzinski im Amt als Kreisjugendleiter bestätigt von SFV, Michael Scholl · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SFV, Jan Neubauer

Der Saarländischer Fußballverband (SFV) hat im Westsaarkreis einen neuen Kreisvorsitzenden: Udo Marmitt wurde in Wahlen am Freitagabend einstimmig von den Delegierten beim Kreis- und Kreisjugendtag gewählt. Marmitt hatte die Position bereits seit Sommer 2025 kommissarisch ausgeübt, nachdem sein Vorgänger Reimer Biehl aus dem Amt ausgeschieden war. Kontinuität gibt es im Jugendbereich: Frank Swierzinski wurde als Kreisjugendleiter bestätigt und bleibt damit weiterhin zentraler Ansprechpartner für den Nachwuchsfußball im Westsaarkreis. In seinem Bericht stellte Marmitt gemeinsam mit seinem Team die aktuelle Situation im Kreis dar: Aktuell gehören 106 Vereine dem Westsaarkreis an, die 153 Herrenmannschaften stellen. Im Frauenfußball sind neun Mannschaften und 17 Mädchenmannschaften gemeldet. Spielgemeinschaften gewinnen zunehmend an Bedeutung und sichern vielerorts den Spielbetrieb. Im Jugendbereich sind derzeit 358 Mannschaften aktiv. Für einen geregelten Ablauf sorgen 224 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in den Gruppen Dillingen, Merzig und Saarlouis.

SFV-Präsident Heribert Ohlmann gratulierte zur Wahl: „Ich gratuliere Udo Marmitt herzlich zur Wahl als Kreisvorsitzender im Westsaar. Er bringt die nötige Erfahrung und Fachkompetenz mit und ist bestens für diese Aufgabe geeignet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team und wünsche ihm viel Erfolg.“ Gleichzeitig dankte Ohlmann dem bisherigen Amtsinhaber: „Mein besonderer Dank gilt Reimer Biehl für sein langjähriges Engagement im saarländischen Fußball. Für die Zukunft wünsche ich ihm alles Gute.“