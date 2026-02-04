Udo Lipka übernimmt im Sommer in Kornelimünster Erfahrener Übungsleiter übernimmt B-Ligisten von Joel Teichmann · Heute, 13:41 Uhr · 0 Leser

Mit Udo Lipka gewinnt Eintracht Kornelimünster zur neuen Saison einen Trainer, der gleich mehrere Portionen Erfahrung mitbringt. Ab Juli übernimmt der 58-Jährige das Traineramt am Romerich. Wie bereits vor der laufenden Saison angekündigt, wird das bisherige Trainerteam um Dirk Hermanns, Dennis Winterberg und Mark Frantzen aus beruflichen sowie privaten Gründen die Trainerpfeife übergeben. Demnach verfügt die Eintracht bereits frühzeitig über Planungssicherheit.

Mit Eintracht Kornelimünster wird Lipka ab Sommer, aller Voraussicht nach, in der Kreisliga B an den Start gehen. Zuvor war Lipka auch für andere Vereine tätig, zum Beispiel SV Breinig II, Rhenania Richterich, Hertha Walheim, Jugendsport Wenau, VfL 08 Vichttal oder den SV Rott. Häufig leitete er dabei Juniorenteams im Leistungsbereich, unter anderem die U17 von Alemannia Aachen in der Bundesliga. Remy: "Bringt fußballerisches Herzblut mit" Das passt zu seiner neuen Aufgabe. Schließlich wartet in Kornelimünster ein junges Team mit großem Entwicklungspotenzial auf ihn. Zudem rücken talentierte Kicker aus den Nachwuchsmannschaften auch in den kommenden Jahren nach.

“Udo Lipka ist ein Trainer, der nicht nur über enorme Erfahrung verfügt, sondern auch echtes fußballerisches Herzblut mitbringt. Er hat uns im persönlichen Gespräch zu einhundert Prozent überzeugt, dass er der richtige Mann an der Seitenlinie ist”, erklärt Geschäftsführer Sebastian Remy stellvertretend für den gesamten Vorstand vom FC Eintracht Kornelimünster. Die Fußstapfen, in die Udo Lipka tritt, sind groß und zum Teil zehn Jahre tief. Denn so lange saß Dirk Hermanns auf der Trainerbank am Romerich. Ganz weg wird er übrigens nicht sein: Der Eintracht bleibt er als Obmann erhalten. “Natürlich ist ein weinendes Auge dabei, das ist ja klar”, sagt Dirk Hermanns. “Gleichzeitig ist es ein gutes Gefühl, das Team in erfahrene Hände übergeben zu können.”