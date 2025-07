UCL: knappe Niederlage für Differdingen

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Die Gastgeber übernahmen schnell die Kontrolle, während Differdingen Schwierigkeiten hatte, offensiv gefährlich zu werden. In der ersten Halbzeit hatte Drita zwei herausragende Chancen, darunter einen Kopfball von Blerim Krasniqi, der jedoch über das Tor ging. Balaj sorgte mit einem Schuss aus 25 Metern für Aufregung, doch dieser Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Die Gäste fanden erst spät in der ersten Hälfte ins Spiel, konnten aber keine nennenswerte Gefahr ausstrahlen. Zur Halbzeit stand es 0:0.