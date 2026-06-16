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UCL: Bissen im Falle eines Weierkommens gegen Zalgiris oder Drita
Gegner von Differdingen, Mondorf und Strassen in der Conference League stehen fest
von Paul Krier · Gestern, 16:15 Uhr · 0 Leser
Sollte Bissen in der UCL-Quali weiterkommen, würde man auf den Sieger des Spiels Kauno Zalgiris - Drita treffen – Foto: paul@lsn.sarl