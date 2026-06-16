 2026-06-16T13:08:32.282Z

Vereinsnachrichten

UCL: Bissen im Falle eines Weierkommens gegen Zalgiris oder Drita

Gegner von Differdingen, Mondorf und Strassen in der Conference League stehen fest

von Paul Krier · Gestern, 16:15 Uhr · 0 Leser
Sollte Bissen in der UCL-Quali weiterkommen, würde man auf den Sieger des Spiels Kauno Zalgiris - Drita treffen
Sollte Bissen in der UCL-Quali weiterkommen, würde man auf den Sieger des Spiels Kauno Zalgiris - Drita treffen – Foto: paul@lsn.sarl

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Champions League

1.Qualifikationsrunde am 7./8. und 14./15.Juli

  • KI Klaksvik (FRO) - FC Atert Bissen (LUX)

2.Qualifikationsrunde am 21./22. und 28./29.Juli

  • Sieger KI Klaksvik (FRO)/FC Atert Bissen (LUX) - Sieger Kauno Zalgiris (LIT)/Drita (KOS)

Europa Conference League

1.Qualifikationsrunde am 9. & 16.Juli

  • FC Differdingen 03 (LUX) - Ilves Tampere (FIN)
  • US Mondorf (LUX) - Dinamo Tiflis (GEO)
  • FC UNA Strassen (LUX) - La Fiorita 1967 (RSM)