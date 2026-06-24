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Uckermarkliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Uckermarkliga
von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Martin Imruck, Sophie Benkstein / FuPa-Grafik
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Uckermarkliga
Torhüter
Kevin Oppelt (SpG Vierraden/Gartz): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Martin Rakoczy (FC Schwedt 02): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Tobias Meschke (SpG Vierraden/Gartz): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Pascal Podgorny (SV Baltringen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Jason-Leon Würfel (SV 1926 Lübbenow): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Dawid Miroslaw Trzezwinski (SV Eintracht Göritz): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Alex Lis (SpG Vierraden/Gartz): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Tomasz Adam Miksa (SpG Vierraden/Gartz): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Martin Oertel (FC Schwedt 02): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Stephan Bethke (SV 1926 Lübbenow): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Maciej Piotr Czyzewski (SpG Vierraden/Gartz): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.