Allgemeines
Uckermarkliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Uckermarkliga

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Uckermarkliga

Torhüter

Kevin Oppelt (SpG Vierraden/Gartz)

---

Defensive

Pascal Podgorny (SV 1926 Lübbenow)

Jakob Schulz (SpG Parmen/Fürstenwerder)

Ferry Manteufel (SpG Vierraden/Gartz)

---

Mittelfeld

Tomasz Adam Miksa (SpG Vierraden/Gartz)

Alex Lis (SpG Vierraden/Gartz)

Cedric Brandenburg (SpG Vierraden/Gartz)

Justin Popinga (SpG Vierraden/Gartz)

---

Angriff

Maciej Piotr Czyzewski (SpG Vierraden/Gartz)

Stephan Bethke (SV 1926 Lübbenow)

Martin Oertel (SpG Schwedt/Criewen II)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

