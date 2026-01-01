Uckermarkliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Kevin Oppelt (SpG Vierraden/Gartz)
---
Pascal Podgorny (SV 1926 Lübbenow)
Jakob Schulz (SpG Parmen/Fürstenwerder)
Ferry Manteufel (SpG Vierraden/Gartz)
---
Tomasz Adam Miksa (SpG Vierraden/Gartz)
Alex Lis (SpG Vierraden/Gartz)
Cedric Brandenburg (SpG Vierraden/Gartz)
Justin Popinga (SpG Vierraden/Gartz)
---
Maciej Piotr Czyzewski (SpG Vierraden/Gartz)
Stephan Bethke (SV 1926 Lübbenow)
Martin Oertel (SpG Schwedt/Criewen II)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
