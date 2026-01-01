Uckermarkliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Pascal Podgorny (SV 1926 Lübbenow)

Jakob Schulz (SpG Parmen/Fürstenwerder)

Ferry Manteufel (SpG Vierraden/Gartz)

---

Mittelfeld

Tomasz Adam Miksa (SpG Vierraden/Gartz)

Alex Lis (SpG Vierraden/Gartz)

Cedric Brandenburg (SpG Vierraden/Gartz)

Justin Popinga (SpG Vierraden/Gartz)

---

Angriff

Maciej Piotr Czyzewski (SpG Vierraden/Gartz)

Stephan Bethke (SV 1926 Lübbenow)

Martin Oertel (SpG Schwedt/Criewen II)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

