Uckerath holt die ersten drei Punkte in Lohmar

Die Voraussetzungen waren alles andere als ideal für den SV Lohmar II. Mit nur einem Auswechselspieler musste das Team in die Partie gegen den SC Uckerath III gehen. Dennoch wollte man mit viel Einsatzwillen dagegenhalten. Auf Seiten der Gäste war die Ausgangslage kurios: Der SCU startete aufgrund einer Strafe mit –3 Punkten in die Saison und war daher besonders motiviert, den ersten Sieg einzufahren, um die Tabelle in Bewegung zu bringen.

Von Beginn an tat sich Lohmar schwer, ins Spiel zu finden. Der SC Uckerath III übernahm schnell die Kontrolle, vor allem durch die starke Leistung von Maximilian Gabriel (Nr. 7). Er stellte die Lohmarer Defensive mit seiner Dynamik und Technik immer wieder vor große Probleme und war der auffälligste Mann auf dem Platz.

Der SVL dagegen wirkte im Spielaufbau über weite Strecken ideenlos. Es fehlten klare Strukturen, oft ging der Ball schnell verloren und Entlastung blieb Mangelware. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Uckerath sich belohnte. Am Ende stand ein verdienter Sieg für den SCU, der damit seine ersten Zähler auf dem Platz einfuhr – auch wenn in der Tabelle aufgrund des negativen Punktestands kurioserweise weiterhin eine „0“ erscheint.

Nach dem Spiel:

Während die Uckerather ausgelassen ihren ersten Saisonerfolg feiern konnten und nun eine spielfreie Woche genießen, war die Stimmung in Lohmar eher gedrückt. Gegen den Tabellenzweiten aus Eudenbach wartet nächste Woche eine Mammutaufgabe. Dennoch ist die Marschroute klar: Wiedergutmachung betreiben und mit viel Einsatz für eine kleine Sensation sorgen.

Aufruf:

Der SV Lohmar II sucht weiterhin dringend Verstärkung. Wer Lust hat, die Mannschaft zu unterstützen, ist herzlich eingeladen, donnerstags um 19:15 Uhr beim Training in Donrath vorbeizuschauen. Jeder Interessierte ist willkommen!