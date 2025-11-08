Uchtelfangen setzt Spitzenreiter unter Druck FC Uchtelfangen: Derbysieger vor dem Derby Verlinkte Inhalte Landesliga Nord Manuel Zimmer

Im vorgezogenen Spiel des letzten Vorrunden-Spieltages zwischen dem FC Uchtelfangen und der SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler setzten sich die Gastgeber mit 3:0 (1:0) durch und schlossen damit auf Spitzenreiter SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf auf. Um die alleinige Tabellenführung zu behalten, muss die SG nun in Heusweiler punkten.

Im Kopf-an-Kopf-Rennen der Landesliga Nord setzte der FC Uchtelfangen am Freitagabend mit dem 3:0 (1:0)-Heimsieg im Illinger Gemeindederby gegen die SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler ein Zeichen und schloss zumindest bis Sonntag zu Spitzenreiter SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf auf. Der Dritte SV Holz/Wahlschied hat nun neun Punkte Rückstand auf das Spitzenduo und dürfte mit den Aufstiegsrängen nichts mehr zu tun haben. Die Gastgeber erzielten ihre drei Treffer innerhalb von neunzehn Minuten, allerdings in zwei Halbzeiten. Den Pausenvorsprung markierte Alexander Kunz Dion in der 32. Minute, kurz nach Wiederbeginn erhöhte Robin Ruoff (46.) auf 2:0 und keine fünf Minuten später stand der Endstand nach dem dritten FCU-Treffer in der 51. Minute durch Roman Mathieu fest. Die Partie wurde nun ruppiger, Jonas Schultheis von den Gastgebern und Sebastian Turner von der SG holten sich fast gleichzeitig eine Zehn-Minuten-Strafe ab, so dass es auf dem Feld personell keinen Unterschied gab. Somit steht der Spitzenreiter SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf am Sonntag als Gast des VfB Heusweiler etwas unter Druck, denn um alleiniger Tabellenführer zu bleiben, muss dort mindestens ein Punkt herausspringen.

FCU-Trainer Sascha Heintz sagte nach dem Spiel: "Es war wichtig für uns, direkt nach der Pause nachzulegen, wir wollten da auch nicht nachlässig werden. Wir haben es dann mit zwei schnellen Toren relativ bald klar gemacht. Wir hoffen, dass der Verletzte der Gäste schnell zurück kommt, dass es nicht so wild ist. Wir haben viele Verletzte, neun Feldspieler haben gefehlt, Pascal Herrmann war heute schon kurz dabei, Johannes Rehm könnte in der nächsten Woche wieder dabei. Wir wollten nach der Niederlage vorige Woche nun die Vorrunde mit einem Sieg abschließen, um am Spitzenreiter dran zu bleiben". Spielertrainer Patrick Beia von der SG sagte: "Wir haben in der ersten Hälfte noch gut dagegen gehalten, es war in Ordnung, dass wir da mit einem Tor hinten liegen, da geht dann noch was. Wir haben die beiden Gegentore zu schnell kassiert. Dann wird es schwer, sie haben dann den Ball laufen lassen. Wir haben uns noch mal reingekämpft, schade, dass wir da nicht noch getroffen haben. Wir hätten ein Tor verdient. Jannik Weiskircher war erkrankt, er könnte zum nächsten Spiel noch mal zurück kommen. Wir müssen abwarten, was mit Niklas Linn ist, das sah nicht so gut aus, da war eine rote Karte fällig gewesen. Bei Janson Klees sah es nicht so schlimm aus, er hat etwas am Oberschenkel