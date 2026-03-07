Uchtelfangen muss jetzt auch um Platz Zwei bangen

– Foto: Norbert Jahn, Jürgen Schu

Der FC Blau-Weiß St. Wendel konnte nach der 2:3-Niederlage bei der Oberliga-Reserve des FV Eppelborn am Freitagabend den ersten Sieg im neuen Jahr verbuchen. Das Team von Trainer Fundu Kamu setzte sich auf dem Kunstrasenplatz am Sportzentrum gegen den amtierenden Vizemeister FC Uchtelfangen mit 2:0 (1:0) durch. Die Gäste rennen damit weiter dem ersten Sieg des Jahres hinterher, am Auftaktwochenende gab es ein eher ernüchterndes 3:3 gegen die SG Oberes Bliestal vor eigenem Anhang. Aleksander Rudi brachte sein Team in der 34. Minute zur Führung, die auch zur Pause Bestand hatte. Die Gäste aus dem Illinger Gemeindeteil kamen wie aufgedreht aus der Kabine, wollten den Rückstand schnell ausgleichen und das Spiel in ihre Richtung drehen. Dabei fehlte aber Louis Engel, der die Personalprobleme der Gäste bereits nach sechs Minuten noch größer werden ließ. "Wir haben es da verpasst, den Ausgleich zu machen, machen dann einen Fehler und kassieren direkt das 2:0", sagte Gäste-Trainer Sascha Heintz nach dem Spiel. Das Anrennen war aber vergeblich, die Gastgeber konnten nicht nur den Ausgleich verhindern, im Gegenteil, der erste gefährliche Angriff landete zum 2:0 durch Christian Thul (63.) im Gäste-Netz. Denen war der Stecker damit gezogen, auch die Überzahlsituation nach dem Feldverweis von Thul in der letzten regulären Minute konnten die Illinger nicht nutzen.

BW-Trainer Fundu Kamu meinte nach dem Spiel: "Wir haben in den ersten 15 Minute n nach der Pause etwas gewackelt, aber wir haben nicht den Gegentreffer kassiert, das war günstig. Dann konnten wir das 2:0 nachlegen. Da waren wir dann auf der Siegerstraße. In Eppelborn haben wir im ersten Spiel gut gespielt, waren top eingestellt. sie waren aber personell aufgestockt und da hat es für uns dann nicht gereicht. Nach dem Platzverweis wird uns Thul nun in Heusweiler fehlen. Jonas Gräßer und Valentin Dosenbach kommen aber wohl zurück, so dass es sogar zwei mehr sind wie heute. Da kann man wieder mehr variieren.