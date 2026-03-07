Uchtelfangen muss jetzt auch um Platz Zwei bangen

Der FC Uchtelfangen muss in der Landesliga Nord nun auch um den zweiten Tabellenplatz bangen. Nach dem 3:3-Startremis gegen die SG Oberes Bliestal vor eigenem Anhang unterlag der amtierende Vizemeister nun beim FC Blau-Weiß St. Wendel mit 0:2 (0:1), trotz Überzahl in der Schlussphase
Der FC Blau-Weiß St. Wendel konnte nach der 2:3-Niederlage bei der Oberliga-Reserve des FV Eppelborn am Freitagabend den ersten Sieg im neuen Jahr verbuchen. Das Team von Trainer Fundu Kamu setzte sich auf dem Kunstrasenplatz am Sportzentrum gegen den amtierenden Vizemeister FC Uchtelfangen mit 2:0 (1:0) durch. Die Gäste rennen damit weiter dem ersten Sieg des Jahres hinterher, am Auftaktwochenende gab es ein eher ernüchterndes 3:3 gegen die SG Oberes Bliestal vor eigenem Anhang. Aleksander Rudi brachte sein Team in der 34. Minute zur Führung, die auch zur Pause Bestand hatte. Die Gäste aus dem Illinger Gemeindeteil kamen wie aufgedreht aus der Kabine, wollten den Rückstand schnell ausgleichen und das Spiel in ihre Richtung drehen. Dabei fehlte aber Louis Engel, der die Personalprobleme der Gäste bereits nach sechs Minuten noch größer werden ließ. "Wir haben es da verpasst, den Ausgleich zu machen, machen dann einen Fehler und kassieren direkt das 2:0", sagte Gäste-Trainer Sascha Heintz nach dem Spiel. Das Anrennen war aber vergeblich, die Gastgeber konnten nicht nur den Ausgleich verhindern, im Gegenteil, der erste gefährliche Angriff landete zum 2:0 durch Christian Thul (63.) im Gäste-Netz. Denen war der Stecker damit gezogen, auch die Überzahlsituation nach dem Feldverweis von Thul in der letzten regulären Minute konnten die Illinger nicht nutzen.
BW-Trainer Fundu Kamu meinte nach dem Spiel: "Wir haben in den ersten 15 Minute n nach der Pause etwas gewackelt, aber wir haben nicht den Gegentreffer kassiert, das war günstig. Dann konnten wir das 2:0 nachlegen. Da waren wir dann auf der Siegerstraße. In Eppelborn haben wir im ersten Spiel gut gespielt, waren top eingestellt. sie waren aber personell aufgestockt und da hat es für uns dann nicht gereicht. Nach dem Platzverweis wird uns Thul nun in Heusweiler fehlen. Jonas Gräßer und Valentin Dosenbach kommen aber wohl zurück, so dass es sogar zwei mehr sind wie heute. Da kann man wieder mehr variieren.
Sascha Heintz vom FC Uchtelfangen ergänzte: "Wenn man da vorne bleiben will muss man solche Spiele gewinnen oder zumindest einen Punkt mitnehmen. Wir haben jetzt nur einen Punkt geholt statt sechs. Wir hatten wieder viele Ausfälle, dafür haben wir uns gut verkauft, da kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es wird langsam schwer, neun Spieler fehlen derzeit. Da wird es irgendwann eng. Nun fällt eventuell auch noch Louis Engel aus, der schon nach fünf Minuten raus musste. Johann Keßler und Stephan Meiser könnten bis kommendes Wochenende zurück kommen".
Der FC Uchtelfangen könnte den zweiten Platz am Sonntag an den nur einen Punkt schlechteren FC Kutzhof verlieren, der den Tabellenführer SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf zum Spitzenspiel empfängt. Sollten die Gäste im Heusweiler Gemeindeteil gewinnen, wären sie bei dann elf Punkten Vorsprung wohl kaum noch einzuholen. Uchtelfangen bestreitet sein nächstes Spiel dann am Sonntag, 15. März um 15 Uhr beim SV Baltersweiler.
Der FC Blau-Weiß St. Wendel ist vor den Sonntagspielen Fünfter, kann aber noch zwei Plätze einbüßen. Der Relegationsrang ist aber trotz einem Spiel weniger bei zehn Punkten Rückstand eher nicht mehr zu erreichen. Für St. Wendel geht es am Sonntag, 15. März um 15.15 Uhr beim VfB Heusweiler weiter.