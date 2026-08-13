Uche schießt Acosta aus dem Pokal BSC Acosta verliert beim KSV Vahdet Salzgitter mit 0:4. Leroy-Obinna Uche erzielt alle vier Treffer – drei davon in der Schlussphase von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der BSC Acosta ist in der zweiten Runde des Bezirkspokals ausgeschieden. Beim KSV Vahdet Salzgitter hielt die Mannschaft die Partie bis kurz vor Schluss offen, ehe Leroy-Obinna Uche mit drei späten Toren aus einem ausgeglichenen Spiel einen deutlichen Heimsieg machte.

Salzgitter erwischte den besseren Start und ging bereits in der dritten Minute durch Leroy-Obinna Uche mit 1:0 in Führung. Acosta fand anschließend in die Partie, ohne sich zunächst entscheidende Vorteile zu erspielen. Trainer Uwe Stucki hatte seine Mannschaft im Pokal bewusst verändert. „Wir haben gestern viel rotiert und Spielern viel Spielzeit gegeben, die aus Verletzungen oder Urlaub zurückkamen und Spielpraxis sammeln sollten.“ Zudem musste Acosta bereits früh zweimal verletzungsbedingt wechseln.

Trotz des frühen Rückstands blieb die Begegnung lange offen. „Bis zur 89. Minute war es dann ein ausgeglichenes Spiel ohne große Torchancen“, sagte Stucki. Uche entscheidet die Partie in der Schlussphase Die Entscheidung fiel erst in den letzten Minuten. Nachdem Acosta angesichts des Rückstands offensiver wurde, nutzte Uche die entstehenden Räume. Der Angreifer erhöhte in der 89. Minute auf 2:0, legte in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:0 nach und vollendete in der fünften Minute der Nachspielzeit seinen Viererpack zum 4:0.