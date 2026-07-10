Uche Obiogumu verlässt Nürnbergs U23 in Richtung Frankfurt

Uche Obiogumu (re.) wechselt zum FSV Frankfurt. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Jetzt ist es ein endgültiger Abschied: Uche Obiogumu , der in der vergangenen Saison in der Hinrunde schon an den 1. FC Schweinfurt 05 verliehen war, verlässt die U23 des 1. FC Nürnberg. Der 22-jährige Offensivmann schließt sich dem Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt an. Am Bornheimer Hang wird sein Chef ein alter Bekannter sein: Coach Victor Kleinhenz kennt Obiogumu von seiner Leihe nach Schweinfurt in der vergangenen Drittligasaison.

Dieter Frey, Direktor Club-Nachwuchs, kommentiert den Abgang wie folgt: "Uche hat viele Jahre bei uns am Valznerweiher verbracht und in unseren Farben viel erreicht. Auf und neben dem Platz war er äußerst verlässlich und konnte sich immer gut einbringen. Wir wünschen ihm viel Erfolg für seine weitere Karriere und bedanken uns für seinen Beitrag zum sportlichen Erfolg des Vereins."

Uche Obiogumu schlägt in der Mainmetropole ein neues Kapitel in seiner Laufbahn auf: "Ich freue mich sehr, beim FSV Frankfurt unterschrieben zu haben. Der FSV ist einer der ambitioniertesten Vereine in dieser starken Liga und ich bin überzeugt, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Ich möchte meine Qualitäten voll einbringen, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen." In der Vorrunde der Drittligasaison 2025/26 kam Obiogumu für die Schnüdel zehnmal zum Einsatz, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Im Winter kehrte er an den Valznerweiher zurück und half bei der U23 mit, den Meistertitel in der Regionalliga Bayern einzufahren.

Victor Kleinhenz, Cheftrainer FSV Frankfurt, meint: "Wir freuen uns, dass sich Uche mit seinen Qualitäten und seinem Entwicklungspotenzial für den FSV Frankfurt entschieden hat. Er bringt Dynamik, ein starkes Eins-gegen-Eins und eine gute Intensität gegen den Ball mit. Für uns geht es jetzt darum, ihn zügig zu integrieren."