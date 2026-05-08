Uçar-Abgang sorgt für Umbruch: Zehn Spieler verlassen Dostlukspor Durch den 2:0-Sieg gegen die Spvvg Sterkrade-Nord machte Dostlukspor Bottrop einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Zeitgleich wird beim Bezirksligisten ein großer Umbruch vollzogen. von Tristan Benten · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Can Uçar verlässt Dostlukspor Bottrop – Foto: Markus Becker

Mit sieben Punkten Vorsprung bei noch vier Spielen spricht vieles für den Klassenerhalt von Dostlukspor Bottrop. Die Bottroper würden somit in ein zweites aufeinanderfolgendes Jahr in der Bezirksliga gehen. Gleichzeitig plant der Verein für die kommenden Spielezeiten einen großen Umbruch.

Zehn Spieler verlassen den Verein Die vergangenen Jahre waren bei Dostlukspor von Erfolg geprägt. Nach dem Aufstieg in die A-Liga führte Cheftrainer Can Uçar den Verein in die Bezirksliga. In dem ersten Jahr sieht es zudem schwer nach einem Klassenerhalt seiner Mannschaft aus. Glücksgefühle gibt es beim Bezirksligisten trotzdem nicht. Denn mit dem feststehenden Abgang von Übungsleiter Uçar entschieden sich zehn Spieler des Vereins für einen Wechsel. Nassim Ahkim entschied sich für den VfB Frohnhausen, während Baris Erdogan und Dogukan Turan Mitspieler Hüssein El-Moussa zu Rhenania Bottrop folgen. Ebenfalls werden Fabian Fricke (SV Friedrichsfeld), Jonah Konzer (Sterkrade 06/07), Ismail Uzan (VfB Bottrop), Abbas Jafaar (1. FC Hirschkamp), Devin Yildirim (Türkiyemspor Essen) und Khaled Al-Kadi (SV Horst-Emscher 08) den Klub verlassen.

Mit Spielern wie Al-Kadi und Uzan verliert der Verein seine Torjäger. Hinzu kommen wichtige Stützen wie Kapitän Ahkim und El-Moussa, die ebenfalls wegfallen. Besonders bitter ist zudem, dass mit Akteuren, wie beispielsweise Erdogan, Talente aus der eigenen Jugend den Bezirksligisten verlassen. Wechselnde Trainingsorte Der Übungsleiter erlebte zwei erfolgreiche Jahre bei Dostlukspor, verkündete seinen Abschied allerdings aus bestimmten Gründen. "Die Trainingsbedingungen sind miserabel. Wir trainieren immer auf einer anderen Anlage, immer wieder zu anderen Uhrzeiten. Sportliche Ziele sind so nicht zu erreichen", sagte der 34-Jährige gegenüber der WAZ. In der aktuellen Spielzeit musste der Bezirksligist bereits auf fünf verschiedenen Anlagen trainieren und auch die Liga-Spiele fanden an verschiedenen Orten statt.