Uçar-Abgang sorgt für Umbruch: Zehn Spieler verlassen Dostlukspor

Mit sieben Punkten Vorsprung bei noch vier Spielen spricht vieles für den Klassenerhalt von Dostlukspor Bottrop. Die Bottroper würden somit in ein zweites aufeinanderfolgendes Jahr in der Bezirksliga gehen. Gleichzeitig plant der Verein für die kommenden Spielezeiten einen großen Umbruch.
Die vergangenen Jahre waren bei Dostlukspor von Erfolg geprägt. Nach dem Aufstieg in die A-Liga führte Cheftrainer Can Uçar den Verein in die Bezirksliga. In dem ersten Jahr sieht es zudem schwer nach einem Klassenerhalt seiner Mannschaft aus.
Glücksgefühle gibt es beim Bezirksligisten trotzdem nicht. Denn mit dem feststehenden Abgang von Übungsleiter Uçar entschieden sich zehn Spieler des Vereins für einen Wechsel. Nassim Ahkim entschied sich für den VfB Frohnhausen, während Baris Erdogan und Dogukan Turan Mitspieler Hüssein El-Moussa zu Rhenania Bottrop folgen. Ebenfalls werden Fabian Fricke (SV Friedrichsfeld), Jonah Konzer (Sterkrade 06/07), Ismail Uzan (VfB Bottrop), Abbas Jafaar (1. FC Hirschkamp), Devin Yildirim (Türkiyemspor Essen) und Khaled Al-Kadi (SV Horst-Emscher 08) den Klub verlassen.
Mit Spielern wie Al-Kadi und Uzan verliert der Verein seine Torjäger. Hinzu kommen wichtige Stützen wie Kapitän Ahkim und El-Moussa, die ebenfalls wegfallen. Besonders bitter ist zudem, dass mit Akteuren, wie beispielsweise Erdogan, Talente aus der eigenen Jugend den Bezirksligisten verlassen.
Der Übungsleiter erlebte zwei erfolgreiche Jahre bei Dostlukspor, verkündete seinen Abschied allerdings aus bestimmten Gründen. "Die Trainingsbedingungen sind miserabel. Wir trainieren immer auf einer anderen Anlage, immer wieder zu anderen Uhrzeiten. Sportliche Ziele sind so nicht zu erreichen", sagte der 34-Jährige gegenüber der WAZ. In der aktuellen Spielzeit musste der Bezirksligist bereits auf fünf verschiedenen Anlagen trainieren und auch die Liga-Spiele fanden an verschiedenen Orten statt.
Für seine Zeit beim Bezirksligisten zeigte er sich zugleich jedoch dankbar: "Ich bin Dostlukspor unheimlich dankbar. Hier bin ich Trainer geworden, habe meine ersten Fehler gemacht und konnte mich entwickeln."
Für den Verein steht somit ein großer Umbruch bevor. Neben einem neuen Cheftrainer wird intensiv nach frischen Akteuren gesucht, die Dostlukspor Bottrop auch im kommenden Spieljahr in der Bezirksliga etablieren. Doch zunächst will die Mannschaft von Uçar mit einem Erfolg gegen den Heisinger SV am kommenden Spieltag den Klassenerhalt klar machen.