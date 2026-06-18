Uborn Trainer Jens Ölsner gibt ein Statement zur Rückrunde

Als ich Anfang Januar gemeinsam mit Jens Wolter die Verantwortung übernommen haben, war die Situation alles andere als einfach. Die Mannschaft stand mit dem Rücken zur Wand, der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze war groß und das Selbstvertrauen nicht mehr vorhanden.

Von Anfang an haben wir eng zusammengearbeitet und dieselben Ziele verfolgt: die Defensive zu stabilisieren, die Mannschaft wieder als Einheit zusammenzuführen und den Spaß am Fußball zurückzubringen. Ein entscheidender Moment war sicherlich der Gewinn der Hallenkreismeisterschaft. Dieser Erfolg hat der Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt. Im Trainingslager in Sokolov haben die Jungs hervorragend mitgezogen und dort ist eine Gemeinschaft entstanden, die sich später auch in den Ergebnissen der Rückrunde widerspiegelte. Dass wir am Ende mit 23 Punkten eine der stärksten Rückrunden der Liga gespielt und den Klassenerhalt souverän geschafft haben, ist vor allem der Verdienst der Mannschaft. Die Jungs haben nie aufgegeben, immer an sich geglaubt und in jedem Training sowie in jedem Spiel alles investiert. Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Trainerkollegen Jens Wolter. Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv zusammengearbeitet, viele Gespräche geführt und gemeinsam Entscheidungen getroffen. Der Erfolg ist das Ergebnis einer starken Teamarbeit auf und neben dem Platz. Ein großes Dankeschön gilt außerdem unserem gesamten Funktionsteam mit Torwarttrainer Sebastian Bergner, Mannschaftsleiter Christian Eberhardt und Abteilungsleiter Benno Walther sowie allen Helfern, Sponsoren und Fans, die uns während dieser schwierigen Saison unterstützt haben. Der SV Stahl hat in den vergangenen Monaten bewiesen, was mit Zusammenhalt, Leidenschaft und harter Arbeit möglich ist. Deshalb freuen wir uns, auch in der kommenden Saison gemeinsam weiterzumachen und die positive Entwicklung fortzuführen.

Der Verein hat sich wieder gefangen, die Mannschaft hat ihr Gesicht zurückgewonnen und wir alle können stolz auf das Erreichte sein.