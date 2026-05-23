Ubber, Hahn und Trentsch wechseln zum FC Cuxhaven

Mit Marcel „Hahno“ Hahn wechselt ein in Cuxhaven nicht unbekannter Spieler zum FCC zurück. Hahno spielte bereits für Eintracht und dem FCC bevor er im letzten Jahr zurück zum TSV Otterndorf wechselte. „Über seine Rückkehr freuen wir uns sehr. Wäre er zu meinem Beginn beim FC nicht so oft ausgefallen, wäre seine Spielzeit bestimmt höher gewesen. Ich wünsche ihm einen guten Start bei uns, dann werden wir mit seinen Qualitäten sicherlich noch einiges von ihm sehen. Menschlich ein absoluter Top-Kerl“, so Trainer Timo Szybora.

Dazu kommen mit Till und Lenny zwei junge Talente für den Defensivbereich die ihren nächsten Schritt gehen möchten. Auch sie kommen vom TSV Otterndorf. „ Till sowie Lenny bringen gute Ansätze mit, die sie im Training bereits gezeigt haben. Sie passen beide in unseren Weg den wir eingeschlagen haben. Sie sind talentiert, ehrgeizig, passen menschlich gut in unser Team und werden den Konkurrenzkampf enorm ankurbeln“, so Timo Szybora.