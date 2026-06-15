U.a. Heim, Sekulovic, Seidel: Bayreuth gibt 6 weitere Abgänge bekannt

Alexander Seidel (li.) verlässt die SpVgg Bayreuth nach einem Jahr wieder und wechselt in die Regionalliga Nordost. – Foto: Paul Hofer

Am kommenden Donnerstag lädt die SpVgg Bayreuth ihre Fans auf das Gelände des Post-SV Bayreuth ein. Ab 18 Uhr können dann die Anhänger bei Kaltgetränken und Bratwürsten dem Trainingsauftakt der ersten Mannschaft beiwohnen und sich einen ersten Eindruck vom neuen Team machen. Nicht mehr mit dabei sein wird ein Sextett, das noch in der Frühjahrsrunde die Schuhe für die "Oldschdod" schnürte. Das hat nun der Verein wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung bekanntgegeben.



Koç war über die Rolle des Reservisten nicht hinausgekommen, Sekulovic kehrt wie geplant nach seiner Leihe zu seinem Stammverein FC Ingolstadt zurück und konnte sich in seinem halben Jahr in Bayreuth durchaus für höhere Aufgaben empfehlen. Dass Leon Bucher eine neue Herausforderung sucht, war vergangene Woche schon durchgesickert. Auch Felix Heim bricht seine Zelte nach zwei Jahren in der Wagnerstadt wieder ab. Angelo Brückner war erst im Februar nach Bayreuth gekommen. Der 23-Jährige dürfte sich weiterhin im Profifußball sehen. Alexander Seidel, der vor einem Jahr von der SpVgg Bayern Hof gekommen war und sich einen Stammplatz erkämpfen konnte, hat ein Angebot aus der Regionalliga Nordost angenommen und wechselt zum Greifswalder FC, wie die SpVgg Bayreuth mitteilt.



"Alle Spieler haben in der vergangenen Saison ihren Teil dazu beigetragen, dass wir unser gemeinsames Ziel erreicht haben. Gerade in einer schwierigen Spielzeit war es wichtig, dass jeder bereit war, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Bei einigen Spielern hätten wir uns eine weitere Zusammenarbeit gut vorstellen können, respektieren aber selbstverständlich die jeweiligen Entscheidungen. Wir bedanken uns bei Deniz, Angelo, Davide, Alex, Felix und Leon ausdrücklich und wünschen allen für ihre sportliche und persönliche Zukunft nur das Beste", erklärt Bayreuths Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer.