U.a. Heim, Sekulovic, Seidel: Bayreuth gibt 6 weitere Abgänge bekannt

Am kommenden Donnerstag lädt die SpVgg Bayreuth ihre Fans auf das Gelände des Post-SV Bayreuth ein. Ab 18 Uhr können dann die Anhänger bei Kaltgetränken und Bratwürsten dem Trainingsauftakt der ersten Mannschaft beiwohnen und sich einen ersten Eindruck vom neuen Team machen. Nicht mehr mit dabei sein wird ein Sextett, das noch in der Frühjahrsrunde die Schuhe für die "Oldschdod" schnürte. Das hat nun der Verein wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung bekanntgegeben.
"Deniz Koç, Angelo Brückner, Davide-Danilo Sekulovic, Alexander Seidel, Felix Heim und Leon Bucher werden künftig nicht mehr das Trikot der Oldschdod tragen. Während sich die Wege mit Koç und Sekulovic nach der Saison trennen, entschieden sich Brückner, Seidel, Heim und Bucher trotz vorliegender Angebote der SpVgg für eine neue sportliche Herausforderung", schreibt die SpVgg in einer Stellungnahme.
Koç war über die Rolle des Reservisten nicht hinausgekommen, Sekulovic kehrt wie geplant nach seiner Leihe zu seinem Stammverein FC Ingolstadt zurück und konnte sich in seinem halben Jahr in Bayreuth durchaus für höhere Aufgaben empfehlen. Dass Leon Bucher eine neue Herausforderung sucht, war vergangene Woche schon durchgesickert. Auch Felix Heim bricht seine Zelte nach zwei Jahren in der Wagnerstadt wieder ab. Angelo Brückner war erst im Februar nach Bayreuth gekommen. Der 23-Jährige dürfte sich weiterhin im Profifußball sehen. Alexander Seidel, der vor einem Jahr von der SpVgg Bayern Hof gekommen war und sich einen Stammplatz erkämpfen konnte, hat ein Angebot aus der Regionalliga Nordost angenommen und wechselt zum Greifswalder FC, wie die SpVgg Bayreuth mitteilt.
"Alle Spieler haben in der vergangenen Saison ihren Teil dazu beigetragen, dass wir unser gemeinsames Ziel erreicht haben. Gerade in einer schwierigen Spielzeit war es wichtig, dass jeder bereit war, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Bei einigen Spielern hätten wir uns eine weitere Zusammenarbeit gut vorstellen können, respektieren aber selbstverständlich die jeweiligen Entscheidungen. Wir bedanken uns bei Deniz, Angelo, Davide, Alex, Felix und Leon ausdrücklich und wünschen allen für ihre sportliche und persönliche Zukunft nur das Beste", erklärt Bayreuths Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer.
Damit haben Stand jetzt zehn Spieler die Oberfranken verlassen. Bereits verabschiedet wurden zuvor Lukas Quirin, Thomas Winklbauer, Maximilian Fesser und Maximilian Weimer.