U.a. gegen Vilzing: Sommerfahrplan des Jahn steht

Jahn-Chefcoach Sascha Hildmann bittet am 25. Juni zum Trainingsauftakt. – Foto: Imago/Sascha Janne

Nach der Saison ist vor der Saison: Nach dem Abschluss der abgelaufenen Spielzeit laufen beim SSV Jahn die Vorbereitungen auf die neue Saison 2026/27 bereits auf Hochtouren. Der Sommerfahrplan des Regensburger Drittligisten steht weitestgehend fest. Am Freitag gab der Jahn die Ecktermine bekannt. Bis zum Pflichtspielauftakt in der 3. Liga am zweiten August-Wochenende sind mehrere Testspiele und ein Trainingslager geplant.

Chef-Trainer Sascha Hildmann bittet am 25. Juni sein Team zum ersten Mannschaftstraining der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Auch weitere Termine für die Sommervorbereitung stehen bereits fest. So wird die Jahnelf bis zum Drittliga-Start der neuen Saison 2026/27 Anfang August mehrere Testspiele sowie ein Turnier beim Jahn-Vereinspartner TuS Pfakofen (am 28. Juni) absolvieren, um sich für die neue Saison einzuspielen. Zudem steht ein Auswärtsmatch im Rahmen der 1. Hauptrunde des Bayerischen Totopokals auf dem Plan.



Das Trainingslager findet in diesem Jahr an einem neuen Standort statt. Die Mannschaft wird von 05. bis 10. Juli in der Sportschule Oberhaching untergebracht sein. Auch am heimischen Kaulbachweg werden neben mehreren anderen Vorbereitungsspielen in der Region zwei Testspiele ausgetragen: Am 15. Juli trifft der SSV Jahn auf den Regionalligisten DJK Vilzing und am 01. August auf den Drittliga-Absteiger SSV Ulm. Ein Highlight in der Saisonvorbereitung ist sicherlich die Partie bei den Stuttgarter Kickers am 25. Juni. Denn: Die Fanlager der beiden Vereine verbindet eine langjährige Fanfreundschaft.