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Testspiel
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U.a. gegen Vilzing: Sommerfahrplan des Jahn steht
Auf den Trainingsauftakt am 25. Juni folgen mehrere Testspiele, ein Trainingslager, ein Turnier sowie das Erstrundenspiel im Landespokal
von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Jahn-Chefcoach Sascha Hildmann bittet am 25. Juni zum Trainingsauftakt. – Foto: Imago/Sascha Janne
Nach der Saison ist vor der Saison: Nach dem Abschluss der abgelaufenen Spielzeit laufen beim SSV Jahn die Vorbereitungen auf die neue Saison 2026/27 bereits auf Hochtouren. Der Sommerfahrplan des Regensburger Drittligisten steht weitestgehend fest. Am Freitag gab der Jahn die Ecktermine bekannt. Bis zum Pflichtspielauftakt in der 3. Liga am zweiten August-Wochenende sind mehrere Testspiele und ein Trainingslager geplant.
Chef-Trainer Sascha Hildmann bittet am 25. Juni sein Team zum ersten Mannschaftstraining der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Auch weitere Termine für die Sommervorbereitung stehen bereits fest. So wird die Jahnelf bis zum Drittliga-Start der neuen Saison 2026/27 Anfang August mehrere Testspiele sowie ein Turnier beim Jahn-Vereinspartner TuS Pfakofen (am 28. Juni) absolvieren, um sich für die neue Saison einzuspielen. Zudem steht ein Auswärtsmatch im Rahmen der 1. Hauptrunde des Bayerischen Totopokals auf dem Plan.
Das Trainingslager findet in diesem Jahr an einem neuen Standort statt. Die Mannschaft wird von 05. bis 10. Juli in der Sportschule Oberhaching untergebracht sein. Auch am heimischen Kaulbachweg werden neben mehreren anderen Vorbereitungsspielen in der Region zwei Testspiele ausgetragen: Am 15. Juli trifft der SSV Jahn auf den Regionalligisten DJK Vilzing und am 01. August auf den Drittliga-Absteiger SSV Ulm. Ein Highlight in der Saisonvorbereitung ist sicherlich die Partie bei den Stuttgarter Kickers am 25. Juni. Denn: Die Fanlager der beiden Vereine verbindet eine langjährige Fanfreundschaft.
Die Vorbereitungstermine des SSV Jahn im Überblick
Donnerstag, 25. Juni (Uhrzeit noch offen): Offizieller Trainingsauftakt im Sportpark Kaulbachweg
Sonntag 28. Juni (14 Uhr): Turnier beim „5. Tag der Jahn Vereinspartner“ in Pfakofen
Freitag, 03. Juli (15 Uhr): Testspiel gegen den SV Ried in St. Roman (bei Schärding)
Montag, 06. Juli (18.30 Uhr): Testspiel gegen den FC Schwaig in Schwaig
Donnerstag, 09. Juli (11 Uhr): Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching in Oberhaching
Mittwoch, 15. Juli (17 Uhr): Testspiel gegen die DJK Vilzing im Sportpark Kaulbachweg
Freitag, 17. Juli – Sonntag, 19. Juli: Bayerischer Toto-Pokal 1. Hauptrunde, Gegner und Termin noch offen
Samstag, 25. Juli (14 Uhr): Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers in Stuttgart
Samstag, 01. August (14 Uhr): Testspiel gegen den SSV Ulm im Sportpark Kaulbachweg
Freitag, 07. August – Sonntag, 09. August: Saisonstart in der 3. Liga