U9-Gala in Nippes

Spielfreude pur unter den Augen des Trainer-Trios!

​Am vergangenen Spieltag beim Ausrichter TFG Nippes 1878 zeigte unsere U9 des TSV Bayer Dormagen eine beeindruckende Leistung. Das komplette Trainer-Team mit Gökhan, Serdar und Hakan war vor Ort und sah eine Mannschaft, die vor Selbstbewusstsein und Spielfreude nur so strotzte.

​Dominanz und spielerische Klasse

​Unsere Jungs waren von der ersten Minute an hellwach und spielstark.

Besonders das Auge für den Mitspieler begeisterte die mitgereisten Fans:

Mit kontrollierten Angriffen über die Außenlinien und sehenswerten Pässen durch das Zentrum wurde der Gegner immer wieder unter Druck gesetzt.

Die Belohnung für dieses uneigennützige Passspiel:

Fast jeder Spieler auf dem Feld konnte sich heute als Torschütze feiern lassen!

​Taktisch und körperlich auf der Höhe

​Nicht nur in der Offensive wurde gezaubert, auch die Defensive war an diesem Tag ein echtes Bollwerk. Taktisch klug gestaffelt und körperlich präsent ließen die Jungs kaum einen Gegenspieler durch.

Auch gegen namhafte Gegner wie SW Köln bewiesen unsere Kids, dass sie am Ball einfach fitter sind und technisch überlegen agieren. I

m Ganzen war der TSV an diesem Tag spielerisch die klar stärkere Mannschaft. ​Kleine „Verschnaufpausen“ mit Augenzwinkern