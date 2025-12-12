U23 will vor der Winterpause nachlegen

Für die U23 von Eintracht Braunschweig steht am Freitagabend die letzte Partie vor der Winterpause an. In der Rheingoldarena empfangen die Löwen um 20 Uhr den SV Holthausen Biene. Nach dem verdienten 1:1 beim SV Atlas Delmenhorst möchte das Team den positiven Trend bestätigen und weitere wichtige Punkte sammeln.

Der jüngste Auftritt in Delmenhorst brachte zwar Selbstvertrauen, hatte jedoch auch einen personellen Wermutstropfen. Torhüter Marko Rajkovacic sah nach Abpfiff die Gelb-Rote Karte und steht im Flutlichtspiel nicht zur Verfügung. An der Seitenlinie wird Ken Reichel ein letztes Mal als Interimstrainer verantwortlich sein. Der ehemalige Profi hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen übernommen und sieht klare Fortschritte. Er betont, dass es zunächst darum gegangen sei, den Spielern verloren gegangenes Selbstvertrauen zurückzugeben. Die Mannschaft habe Qualität, spiele inzwischen reifer und nehme den Herrenfußball besser an.

Diese Entwicklung soll nun auch gegen den Tabellenletzten sichtbar werden. Reichel warnt jedoch davor, sich von der Tabellenlage täuschen zu lassen. Entscheidend sei, wie konsequent die eigene Mannschaft ihre Grundtugenden auf den Platz bringe und die Intensität des Gegners annehme. Zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert der Umstand, dass auch Holthausen Biene mit einem Interimstrainer antreten wird. Trainerwechsel sorgen erfahrungsgemäß für neue Energie, was die Aufgabe für die Eintracht nicht leichter macht.

Mit einem Heimsieg könnte die U23 nicht nur Reichels Interimszeit positiv abschließen, sondern auch den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern. Die Eintracht geht als Tabellenzwölfter in die Begegnung, während die Gäste mit bislang fünf Punkten das Tabellenende bilden. Zuletzt unterlag Holthausen Biene beim SV Meppen II deutlich, während die Löwen aus Braunschweig beim Spitzenteam aus Delmenhorst überzeugten.