U23 will nach drei sieglosen Spielen zurück in die Erfolgsspur

Am Sonntag trifft der SV Meppen II am 7. Spieltag der Oberliga Niedersachsen auswärts auf die Zweitvertretung von Eintracht Braunschweig. Anstoß im Nachwuchsleistungszentrum ist um 14 Uhr.

Die Partie hat für beide Mannschaften eine klare Bedeutung: Während Braunschweig II dringend Punkte gegen den drohenden Anschlussverlust ans Tabellenmittelfeld braucht, will Meppen II mit einem Auswärtssieg ein Ausrufezeichen setzen – und sich gleichzeitig oben festsetzen.

Die Tabelle zeigt ein deutliches Bild: Meppen II steht mit zehn Punkten solide im oberen Mittelfeld und könnte mit einem Sieg bereits ordentlich Zähler zwischen sich und die Abstiegsränge legen. Eintracht Braunschweig II hingegen rangiert mit nur drei Punkten auf Rang 14. Zwar zeigte die zweite Mannschaft des Zweitligisten zuletzt Moral bei der knappen 3:4-Niederlage in Wetschen, blieb aber zum fünften Mal in sechs Spielen ohne Punktgewinn.

Für den SVM II geht es derweil darum, nach drei sieglosen Partien – zuletzt einem 1:1 gegen Heeslingen – wieder in die Spur zu finden. Trotz Unterzahl bei fast 70 Minuten Spielzeit zeigte die Mannschaft dort eine kämpferisch überzeugende Leistung, ließ aber den erhofften Befreiungsschlag im Offensivspiel vermissen.