U23 will bei St. Pauli II den ersten Dreier einfahren

– Foto: Imago Images

Nach dem ersten Zähler der Saison will die U23 des SV Werder bei der noch sieglosen Zweitvertretung des FC St. Pauli nachlegen – die Bilanz der letzten Duelle spricht klar für die Grün-Weißen.

Nach dem ersten Punktgewinn der Spielzeit ist die U23 des SV Werder am 4. Spieltag der Regionalliga Nord bei der Zweitvertretung des FC St. Pauli zu Gast. Der Gegner unter Trainer Alexander Hahn wartet nach drei Partien noch auf den ersten Zähler und musste zuletzt Niederlagen gegen den SV Todesfelde (4:6), den Bremer SV (0:1) und den SSV Jeddeloh (0:2) hinnehmen.

Die Bilanz der letzten 16 Duelle spricht mit elf Siegen klar für Werder, das im Vorjahr gegen St. Pauli seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte. Offensiv zeigten sich beide Teams bislang wechselhaft: Während St. Pauli nach vier Treffern am ersten Spieltag zweimal torlos blieb, kam Werder gegen den VfB Oldenburg ohne eigenen Treffer aus, ehe gegen Todesfelde gleich drei Tore gelangen.