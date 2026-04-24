U23 will am Freitag ihre Serie gegen Siegen fortsetzen

Sportlich ist Fortunas U23 der Klassenerhalt schon sicher. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

„Es war eine sehr gute und stabile Leistung und unterm Strich ein verdienter Sieg gegen eine Mannschaft, die zwar punktetechnisch ähnlich wie wir unterwegs ist, aber trotzdem mit die beste Abwehr der Liga hat“, sagte der Trainer. Tatsächlich stellt Paderborn eine sehr stabile Defensive: 35 Gegentore kassierten die Ostwestfalen in der laufenden Saison. Nur Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen, Platz eins und zwei der Tabelle, stellen eine bessere Defensive. „Dafür, dass wir zwei Tore geschossen haben und noch zwei, drei sehr gute Chancen hatten, war es ein insgesamt verdienter Sieg und eine gute Leistung der Mannschaft“, ergänzte Langeneke.

Doch auch die Düsseldorfer konnten in den vergangenen Wochen auf ihre Abwehr bauen. Drei Gegentore kassierte man in den vergangenen fünf Spielen. Zwei davon im Duell mit dem Tabellenführer, ganze drei Mal stand hinten die Null. Ein wichtiger Baustein für Langeneke: „Man sieht es an der Hinrunde. Wir haben im letzten Jahr deutlich zu viele Gegentore bekommen. Da sind wir seit diesem Jahr deutlich stabiler.“

39 der aktuell 53 Gegentore in dieser Saison kassierten die Düsseldorfer im abgelaufenen Kalenderjahr. Der Trainer baut auf seine Abwehrformation. „Es ist jetzt auch das vierte oder fünfte Mal in Folge, dass wir mit dieser Viererkette gespielt haben. Das merkt man einfach. Die Jungs haben individuell eine Entwicklung genommen, aber auch als Mannschaft. Da gehört auch Milan Czako dazu. Er hat zwar mal einen rein bekommen, hat unserer Mannschaft aber viel Stabilität gegeben“, führte der 49-Jährige aus.

Nur noch die Profis können den Klassenerhalt verhindern

In der „Zwoten“ hofft man nun umso mehr auf einen Klassenerhalt der Profis in der Zweiten Liga, um nicht nur sportlich den Regionalliga-Verbleib zu erreichen. Der steht seit Mittwochabend fest. Denn durch die Pleite der SSVg Velbert gegen die U23 von Borussia Dortmund, kann Velbert die Düsseldorfer nicht mehr überholen. Trotzdem bleibt der Fokus auf den eigenen Aufgaben und dem Restprogramm. Vier Spiele stehen in der laufenden Saison noch an, in denen Fortuna so viele Punkte wie möglich sammeln will.

Am Freitag (19.30 Uhr, Paul-Janes-Stadion) empfängt die Langeneke-Truppe die Sportfreunde Siegen. „Die Sportfreunde sind ein ambitionierter Aufsteiger. Sie haben am Anfang der Saison oben mitgespielt, dann sind sie in ein Loch gefallen. Perspektivisch haben die Siegener einiges vor“, äußert sich der U23-Trainer zum kommenden Gegner. „Wir haben jetzt noch vier Spiele und wollen einfach unseren Lauf fortsetzen, egal gegen wen.“