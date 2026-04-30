U23 von Ratingen 04/19 muss einen Stürmer ersetzen

Ratingen 04/19 trifft auf Lohausen – Foto: Jan Schirrweit

Die U23 von Ratingen 04/19 befindet sich in glänzender Verfassung. Die jüngsten beiden Bezirksligaspiele wurden klar gewonnen und sieben Tore dabei geschossen. Jetzt gilt es, den ohnehin beachtlichen neunten Tabellenplatz auf der Zielgeraden noch zu verbessern. Bereits am Donnerstagabend, 20 Uhr, geht es zum Nachbarduell nach Lohausen. Die Gastgeber sind noch nicht gesichert (Platz 13), und die langjährige Rivalität dieser Traditionsvereine kommt für die U23 erschwerend hinzu.

Aber der Trainer Andreas Voss freut sich auf dieses Gastspiel: „Der Vorzug auf Donnerstag passt uns bestens, die Gründe sind mir nicht bekannt. Danach haben wir ein langes Wochenende mit dem Tanz in den Mai.“ Allerdings muss er seinen Torjäger Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis ersetzen, der zuletzt dem Oberliga-Kader angehörte und deshalb fünf Tage aussetzen muss. Ben Gubsch ist wieder dabei und könnte den Stürmer ersetzen. Len Brammertz ist verletzt, aber Ilyas Elkhattabi dürfte in der Startelf auftauchen. „Mit seinen beachtlichen Vorstellungen zuletzt hat Ilyas sich das verdient“, sagt sein Trainer.

Rueber will die Sicherheit

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer SV Hösel SV Hösel 15:00 PUSH

Michael Rueber, der Boss des SV Hösel, will die Bezirksligasaison, in der noch fünf Spiele ausstehen, längst nicht abhaken. „Unser zwölfter Tabellenplatz sieht zwar ordentlich aus, aber ein paar Punkte würde ich zur Sicherheit noch gerne einfahren“, so der frühere Abwehrspezialist. Es geht Sonntag zum Tabellen-Achten Bayer Dormagen, der ebenfalls sorgenfrei in das Saisonfinale geht. Max Ganns ist beim SVH wieder dabei, damit ist die Sechser-Position eindeutig verstärkt. Da haperte es zuletzt gewaltig bei der Heimpleite gegen Grevenbroich.