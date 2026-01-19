U23 von Ratingen 04/19 legt nach, SV Hösel bleibt beisammen

Neu dabei ist der 19 Jahre alte Stürmer Florian Saljii, der aus der A-Jugend des FC Mönchengladbach stammt. Bei den Senioren dort konnte er sich nicht durchsetzen, am Götschenbeck folgt damit ein totaler Neustart. Vom Nachbarn ASC Ratingen West kommt der 20 Jahre alte Abwehrspieler Taygan Lofcali. In den 15 Hinrunden-Einsätzen für den Klub von der Gothaer Straße schoss er als Defensivakteur vier Tore. Dritter Zugang ist Kayumi Harada vom Landesligisten TVD Velbert, die Nummer vier ist der 18 Jahre alte Swary Naik. Wo Trainer Christian Voss ihn hinstellt, wird sich erst noch zeigen. Der einzige Abgang, der Stürmer Engin Yildiz, hat mit der SSVg Heiligenhaus einen neuen Verein gefunden.

Diese SSVg wurde im ersten Testspiel in 2026 mit 1:0 (1:0) bezwungen. Das Goldene Tor schoss Nolan Manassa kurz vor dem Wechsel. Mit 0:1 gab es am Sonntag eine Heimniederlage gegen den SV Rot-Weiß Wülfrath. Stephensunny Chukwudi traf (23.).

Höseler Talent darf sich in der Rückrunde beweisen

Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Hösel kann von Platz neun aus beruhigt in die Rückrunde starten. Da geht es am 1. Februar zum ASV Mettmann (Platz fünf). Der Hinrunden-Kader ist weitgehend unverändert. Neu dazu aus der eigenen „Dritten“ kommt der 21 Jahre alte Stümer Vinzent Pohl. Das Eigengewächs schoss dort in 19 Spielen 27 Tore. Nun geht es drei Klassen höher, wo das Talent unter Trainer Tommy Mirosavljevic ebenfalls seine Treffsicherheit zeigen will.