U23 von Ratingen 04/19 hofft auf Hadzibajramovic

Die Ratinger belegen Platz 13, einen Rang dahinter mit drei Punkten Rückstand folgt Wittlaer. Sicherheit sieht anders aus. Aber das kennt man auf beiden Seiten, und es beunruhigt noch nicht unbedingt.

Die Ratinger können ihre Abwehr wieder mit Nolan Manassa verstärken, der 19-Jährige wurde zuletzt in Mettmann beim 0:2 arg vermisst. Auch wenn sein Stellvertreter Len Brammertz ein großes Spiel lieferte, aber auf der Außenbahn ist der 20-Jährige enorm wichtig. Zudem hofft Trainer Andreas Voss, Mittelfeld-Motor Edin Hadzibajramovic einsetzen zu können. Das geht nur, wenn er in der „Ersten“ am Freitagabend im Heimspiel gegen den FC Büderich nicht zum Einsatz kommt – der 20-Jährige machte zuletzt aber mit seinem ersten Saisontor in der Oberliga beim 6:1-Sieg in Biemenhorst nach seiner Einwechslung Werbung für mehr Spielzeit im Kader von Cheftrainer Damian Apfeld.

U23-Trainer Voss wiederum weiß für das Duell mit Kalkum-Wittlaer: „Es ist jedenfalls für beide Seiten ein ganz wichtiges Spiel. Wir sind jetzt zweimal sieglos und wollen unbedingt in die Erfolgsspur zurück.“

Der SV Hösel erwartet am Sonntag um 15.30 Uhr am Neuhaus das sieglose Bezirksliga-Schlusslicht TSV Meerbusch II. Eine Riesenchance also für die Blau-Weißen, die ohnehin recht ordentliche Mittelfeld-Position zu festigen – derzeit stehen sie auf Platz sieben. Beunruhigend ist allerdings das Abwehrverhalten: 14 Gegentore gab es in den vergangenen drei Spielen, aber da hat der Trainer Tomy Mirosavljevic in dieser Woche einen Plan erstellt. „Und der wird nicht verraten“, sagt der 48-jährige waschechte Dumeklemmer.

Wieder dabei ist der Routinier Levent Olgun, der im Sommer vom FC Bosporus kam. Möglich, dass der 35-Jährige ein Teil des Trainer-Planes ist. Fabian Schürings soll noch geschont werden – er hat immerhin schon acht Saisontore erzielt.