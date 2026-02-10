U23 von Ratingen 04/19 gewinnt das Derby in Hösel verdient

Im zweiten Durchgang konnte der SVH, der seine dritte Niederlage in Serie hinnahm, nichts mehr ausrichten. Ständig waren es die fein einstudierten Ratinger Angriffe, die dieses Derby vor 200 Zuschauern bestimmten. Hinzu kam deren starke Abwehrleistung. Berberyan löste nun die wenigen Aufgaben, die ihm gestellt wurden, ganz locker, und ihm muss man einfach die Jugend anrechnen. Junge Torhüter, er ist erst 20 Jahre alt, können noch nicht perfekt sein. Er hatte aber starke Vorderleute. Rechts verteidigte Thabani Milambu großartig, er tat auch viel für die Offensive. Und dann ganz stark die Innenverteidigung: Bestens, was Nolan Manassa und Len Brammertz alles wegräumten. Hösels Angriff war dagegen restlos überfordert.
SVH-Trainer Tomy Mirosavljevic gab dann auch ehrlich zu: „Ratingen gewann völlig verdient, mehr gibt es nicht zu sagen.“ Und sein Co-Trainer Christian Timp: „Wir haben viele verletzte oder kranke Spieler. Ein gezieltes Training war nicht möglich. Aber keine Sorge, wir kommen in Kürze gestärkt zurück.“
Ratingens Trainer Andreas Voss erklärte: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, schließlich war der Einsatz überaus hoch. Dann der Rückstand, aber all das wurde verkraftet. Die Mannschaft zeigte anschließend eine tolle Reaktion auf die erste halbe Stunde.“ Sein Sportlicher Leiter Tobias Krampe stand daneben und nickte: „Dieses Derby gewannen wir hoch verdient.“ Die Ratinger bestreiten nach Karneval am Freitag, 20. Februar das nächste Spiel, beim DSC 99. Die Höseler müssen am 22. Febuar nach Wittlaer.