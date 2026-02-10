U23 von Ratingen 04/19 gewinnt das Derby in Hösel verdient

Dabei begann es für die U23 bedenklich, denn ein krasser Torwartfehler von Nubar Berberyan ließ die Höseler 1:0 in Führung gehen. Deren Routinier Timo Derichs erkannte aus rund 40 Metern, dass der junge U23-Keeper viel zu weit vor seinem Tor stand. Derichs zog ab und Hösel führte. Aber das war ein Wachrüttler, denn nun war es ständig die U23, die ihre Angriffe vortrug. Und der bis zum Wechsel noch zwei herrliche Treffer gelangen. Zunächst das 1:1 durch Vasileiadis, der eine Hereingabe volley in die Höseler Maschen drosch. Und wenig später hieß es 2:1 für die Gäste, als Ben Gubsch einen Abpraller einschoss.

Ratingen verdient sich den Sieg